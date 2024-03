A fellendülő lakásépítések mentik meg az építőipart?

Éppen egy hónapja tette közzé a KSH a 2023-ban használatbavételi engedélyt kapott lakások számát, melyből kiderült, hogy tavaly Magyarországon 18 647 új lakás épült, 9,2%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 21 501 volt, ami már 39%-kal kevesebb, mint 2022-ben.

A tranzakciószámokban ugyanakkor már egyértelműen élénkül a piac a használt és az új lakások esetében is. A tavalyi évnél drasztikusan, 72%-kal erősebb forgalommal zárt februárban a hazai lakáspiac, amely tavaly év elején ebben az időszakban volt a mélyponton. A Duna House által becsült 10 754 tranzakció 2023 januárjához képest 29%-kal volt erősebb, és újra átlépte a 10 ezres határt, aminél magasabb számra utoljára 2022 közepén volt példa.

Kapcsolódó cikkünk 2024. 03. 01. Átléptük a bűvös számot - Ennyi lakást adtak el februárban Magyarországon

Ingatlanpiaci elemzők szerint idén a lakáspiac élénkülését befolyásoló tényezők többsége - gazdasági növekedés, reálbérek, hitelkamatok, állami támogatások - javulhatnak, ami, ahogy a fenti ábra is mutatja, a tranzakciószámokban már megmutatta hatását. Ez a későbbiekben az árakban is fokozatosan megjelenhet, és várhatóan hosszabb távon az építési engedélyekben és az épülő lakások számában is meg fog mutatkozni.

Kapcsolódó cikkünk 2024. 02. 28. Elindult a lakáspiac élénkülése - Egyre kevésbé éri meg kivárni

A kérdés az, hogy a fokozódó lakásépítési volumen elhozhatja-e a pozitív fordulatot a gyengélkedő építőiparban is. Milyen ösztönzőkkel lehetne ezt gyorsítani? Hogyan lehetne a lakásépítések terén növelni a hatékonyságot és mire számíthatunk az előttünk álló évben?

Többek között ezekről a kérdésekről beszélnek majd a szakértők az Építőipar 2024 konferencia "Lakáspiac – Harmatos remény a CSOK Plusz, vagy tényleg robbant a lakópiac 2024 közepétől?" című panelbeszélgetésén, ahol Futó Péter, a Portfolio Csoport ingatlanpiaci elemzőjének moderálásában az alábbi szakértők beszélgetnek:

Banai Ádám PhD, MRICS, jegybanki eszköztárért, pénzügyi stabilitásért és devizatartalék-kezelésért felelős ügyvezető igazgató, Magyar Nemzeti Bank

Kiss Gábor, ügyvezető igazgató, Metrodom Kivitelező, IFK, alelnök

Kiss Ákos, ügyvezető igazgató, Property Market Kft.

Nagy Gergely, vállalati régióvezető, OTP Bank Nyrt.

Címlapkép forrása: Getty Images