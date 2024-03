Megváltoztak az igények: hogy tudnak reagálni erre az ingatlanfejlesztések?

Hogyan találhatjuk meg a tervezett és induló beruházásokat, és hogyan növelhető a vállalkozások üzletszerzési hatékonysága? Többek között erről beszéltek a Portfolio Építőipar 2024 konferencia III/A szekciójának szakértői, akik egy panelbeszélgetésben a fenntarthatóság és az életminőség javításának lehetőségeit is körüljárták.

Kozák Ákos, az Egyensúly Intézet üzleti kapcsolatokért felelős igazgatója előadásában egy olyan tudásbázist mutatott be, amely mesterséges intelligencia segítségével minden magyar településről és minden jelentős beruházásról szolgáltat információt. A platform a kormányzati és magánbefektetői beruházási tervek megszületésétől az engedélyezési eljárásig képes nyomon követni a folyamatot.

A legnagyobb probléma, hogy hosszú évek óta a bevett gyakorlatra épít a szektor, az alapvető forrásokat a kapcsolati tőke és a közbeszerzési információforrások jelentik.

Ennek a gyakorlatnak a megváltoztatására építették fel tudásbázisukat a bigdata-szakértő Hiflylabs-szel, 8 hónapos fejlesztéssel: úgy látja, így nemcsak szakpolitikai háttérinformációkkal, hanem gyakorlati információkkal is hozzájárulnak a piac fejlődéséhez.Mit fogunk üzemeltetni, ha mindenki otthonról fog dolgozni – tette fel a kérdést előadásában Barts J. Balázs,a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. vezérigazgatója. A szakember szerint a pandémia és az energiaár-robbanás olyan folyamatok voltak, amelyekre rugalmassággal válaszoltak a szervezetek. Magas szervezettségű multifunkcionális teamek jöttek létre, sok cég hatékonyan kezdett el működni home office-ban.

Középpontba kerül az egészség, az ember, a szabadidő, az utazás, a szórakozás: nagy kérdés, hogy hogy tudnak ezekre a folyamatokra reagálni az ingatlanfejlesztések.

A szekció első panelbeszélgetésén a szakértők Kurucz Regina, a WELL AP&Faculty ügyvezető igazgatójának és a Rewell Consulting fenntarthatósági tanácsadójának moderálásában a munkahelyek levegőminőségének kérdését járták körbe. Csipszer Zoltán, a Lindab Kft. ügyvezetője szerint ma már egyre több tevékenységet tudunk elképzelni beltérben – legyen szó sportolásról, munkavégzésről. Ezért is fontos ezekben a terekben a levegőminőség: átlagosan ugyanis 20 kg levegőt fogyasztunk el egy nap alatt. Az apró pollenek okozhatják azokat a hatásokat, amikre az emberi test reagál, például szemviszketéssel, koncentrációhiánnyal. A légtisztító technológiák ugyanakkor nagy ütemben fejlődnek: meglévő irodaházakban is tudnak egészséges levegőt biztosítani, költséghatékonyan. A szakember kifejtette: egy épület bizonyos funkciókra és körülményekre lett tervezve - ezek azonban folyamatosan változnak. A kezelt levegőt biztosító berendezéseket ezért rendszeresen vizsgálni, fejleszteni szükséges.

Várnai Máriusz, a CBRE Key Account Managere szerint egyértelműen látszik a piacon, hogy megjelent az igény a munkavállalók részéről, hogy egészséges levegőjű munkakörnyezetben töltsék munkaidejüket. Erre egyre több munkáltató is figyel, így az irodapiac szereplőinek is kiemelten kell kezelni a kérdést.

Lukács Zsolt, az Erste Alapkezelő Zrt. ingatlanvagyon-kezelési igazgatója úgy látja, hogy a tulajdonos, a kivitelező, a fejlesztő, az ingatlankezelő közös feladata, hogy figyeljen a terek megfelelő levegőminőségére. Szükséges néhány év, amíg a költségeken túl ez is szempont lesz egy iroda kiválasztásánál, de nem elég beépíteni a legújabb technológiákat, üzemeltetni és támogatni is szükséges azokat hosszú távon – figyelmeztetett a szakember.

Címlapkép forrása: Mónus Márton / Portfolio