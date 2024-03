Újabb részletek derültek ki a Feneketlen-tó környékének felújításáról

A véleményezhető terveken új stégek és a tóval kapcsolatot teremtő sétányok is láthatók, de esetlegesen új parkolókat is kialakíthatnak. A tervek központi eleme a város és a víz kapcsolatának erősítése: a meglévő, víz fölé nyúló stéghez hasonló két további szerkezetet alakítanának ki, amelyekhez sétányok vezetnének a park külső részeitől. Emellett az északkeleti oldalon a partvonal mentén egy hosszirányban futó stéget is felépítenének.

A tervezők az 1958 és 1960 között, Mőcsényi Mihály tervei alapján megvalósított Ifjúsági park fennmaradt elemeit is megőriznék és a tóra néző pihenőteraszokat is megtartanák. A szabadtéri színpad épületét megújítanák, a leromlott melléképületeket viszont elbontanák.

A koncepcióterv részekén hosszútávú fásítási stratégiát alakítanának ki és növelnék a park biodiverzitását, de új parkolók telepítéséről is szó van. Az első verzió szerint 9 + 36, a második szerint 56 parkolót alakítanának ki, a harmadik tervben viszont nem szerepel új parkolók kialakítása.

A megvalósítás több ütemben zajlana, ahogy korábban írtuk, első lépéseiként a játszótér felújításra kerül sor 2024 nyarán, melynek véglegesített kiviteli terveit február 21-én tették közzé. A Villányi út felőli pihenőparki rész felújítására 2024 második felében kerül majd sor.

Kapcsolódó cikkünk 2024. 02. 18. Új elemekkel bővül a Feneketlen-tavi közpark

Címlapkép forrása: Getty Images