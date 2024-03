Mennyi idő alatt lehet most eladni egy lakást?

Ingatlantípusonként és lokációnként eltérő mértékben alakult az ingatlanok értékesítési ideje a tavalyi év gyenge ingatlanpiacán. A panellakások keltek el leggyorsabban, eladásukhoz az éves átlag szerint 70-90 napra volt szükség, míg a téglalakások tovább, 112-140 napig időztek a kínálatban tavaly a Duna House adatai alapján. Az idei év gyorsuló ingatlanpiacán a növekvő kereslet és a piaci sajátoságoknak megfelelő árazás lehet a sikeres eladás kulcsa a szakértők szerint.

A 2023-as ingatlanpiac mind a kereslet, mind a megvalósult tranzakciók számának tekintetében alulmaradt az előző évek intenzitásától. A KSH közlése szerint 2022-ben 138 022 hazai ingatlan cserélt tulajdonost, míg a 2023-as évre szóló Duna House becslés harmadával kevesebb, 90 840 tranzakciót jelez. A gazdasági helyzet, az erős infláció, a hitelezési nehézségek és a magas kamatszint eredményeként főként azok vágtak csak bele az ingatlanvásárlásba, akik élethelyzetük miatt kénytelenek voltak a bizonytalan ideig tartó kivárás helyett azonnal cselekedni. Az alacsony kereslet az árak rohamos emelkedését is visszafogta, azonban csökkenést elvétve, inkább stagnálást, enyhe növekedést lehetett érezni a használt ingatlanok négyzetméterárainak tekintetében az év során.„

Az enyhe 2023-as érdeklődés és az üzletzárások alacsony száma meghatározta a kínálatot is az új évre, ugyanis az év elején 60-70%-kal több eladásra kínált ingatlanból választhatnak a vevők. Az eladóknak sem kell ugyanakkor kétségbe esni, hiszen a tavalyi mélypont után 2024 a trendforduló éve az ingatlanpiacon, a fokozatosan erősödő kereslet pedig garantálja, hogy az üzletzárások is magasabb sebességre kapcsoljanak.” – mondta el Benedikt Károly, a Duna House PR- és elemzési vezetője.

„Rá is fér a szegmensre a tempóváltás, ugyanis a 2023-as gyenge kereslet még a reálisan árazott ingatlanok esetében is jelentősen megnövelte az értékesítési időt, azok a tulajdonosok pedig, akik nem alkalmazkodtak a piac sajátosságaihoz, nem hajlottak az árcsökkentésre és az alkunak sem engedtek teret, jóval tovább várhattak vagy talán még mindig várnak a megfelelő vevőre.” – tette hozzá a szakértő.A Duna House Barométer 2022-es és 2023-as adatai alapján változatos képet mutat a különböző lokációban elhelyezkedő ingatlanok értékesítési ideje, ráadásul a hirdetés elejétől a sikeres üzletzárásig eltelt idő ingatlantípusonként is eltérő.

A legrövidebb idő a kelet-magyarországi panelek eladásához kellett az elmúlt két évben,

azonban a régió házgyári lakásai ez idő alatt változatlan sebességgel, hozzávetőlegesen 70 nap, vagyis valamivel több, mint két hónap alatt találtak új tulajdonosra. A nyugati országrész lakótelepi panellakásai számára hosszabb értékesítési időt hozott 2023, ugyanis az előző évi adathoz képest 16%-kal, 86 napra emelkedett az eladáshoz szükséges idő. Hasonlóan alakult a kínálatban töltött napok mennyisége a főváros pesti oldalán található panelek esetében, 15%-kal tovább, 87 napra húzódott esetükben az üzletzáráshoz szükséges intervallum 2022-höz képest. A budai oldal házgyári lakásai ugyanakkor éves átlagban változatlanul 92 nap alatt cserélnek gazdát.„Annak ellenére, hogy országos tekintetben a vevők körében leginkább preferált ingatlantípusnak a téglaépítésű lakás számít, mégis jóval tovább tart esetükben mind a vidéki, mind a budapesti területeken az üzletzárás.” – mondta Benedikt Károly. A legidőigényesebb a keleti országrészben elhelyezkedő téglaépítésűek eladása volt 2023-ban, átlagosan 140 nap, vagyis több, mint 4,5 hónap kellett hozzá. Ez az érték 11%-kal múlja felül a 2022-es adatot. Némi eltéréssel, összesen 131 nap az ingatlanközvetítő rendelkezésére álló tranzakciós adatok szerint a szerződéskötéshez szükséges idő Nyugat-Magyarországon, ahol a lendület 7%-kal hagyott alább 2022-höz mérten tavaly.A panellakásokkal ellentétben, a fővárosi tégla építésű lakások értékesítési idejének elemzése során az árnyaltabb kép érdekében érdemesebb három részre választani a vizsgált területeket. A budai kerületek magasabb átlagos árszintje miatt az értékesítési idő is valamivel hosszabb volt tavaly, mint a pesti oldalon, átlagosan 115 nap, vagyis közel 4 hónap kellett az adásvételhez, ami a 2022-es átlagnál 15%-kal hosszabb időintervallumot takar. A pesti téglalakások hirdetési portálon töltött ideje mindössze 4%-kal lépte túl az előző évit, így 2023-ban a budaihoz hasonló 112 nap, vagyis 3,7 hónap telt el átlagosan az üzletzárásig.

A hazai ingatlanpiacon egyedülálló módon csak Budapest belvárosában gyorsult az ingatlanok forgási sebessége 2022-höz mérten,

itt a korábbi 166 napos átlagról közel 20%-kal, kevesebb, mint 4,5 hónapra, 134 napra csökkent a sikeres értékesítéshez kellő napok száma.„Idén a gyorsuló ingatlanpiacon aktív kereslet mellett az értékesítési idő tekintetében is csökkenés várható, azonban továbbra is fontos szem előtt tartani, hogy a piaci aktualitásoknak és az adott ingatlan jellegzetességeinek megfelelő hirdetési ár meghatározása elengedhetetlen a gyors és zökkenőmentes adásvételhez.” – hangsúlyozta az ingatlanközvetítő szakértője.

Címlapkép forrása: Getty Images