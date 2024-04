Az államtól várja a piac a BIM és a költségvetési klasszifikációt

Portfolio 2024. április 17. 11:26

A magyar AEC (építészeti, mérnöki és építőipari) piac az állami BIM szabályozásra vár, hogy felgyorsulhasson a digitalizáció. A globális építőipari szoftverfejlesztő, a Graphisoft a nemzetközi piacon már 47 különböző, országspecifikus BIM klasszifikációt beépített a megoldásaiba, most a magyarországin lehet a sor. A klasszifikációra szükség van ahhoz, hogy a tervhez (geometria alapján) szoftveresen beruházási költségbecslést lehessen készíteni - ez kötelező elem lesz az építési törvény szerint az állami beruházások pályázatánál. A Graphisoft itthon is figyelemmel kíséri a szabályozási változásokat, az egyik új fejlesztésük, hogy a Solibri programjukhoz megjelent az OTÉK alap szabálykészlet, amely már teljes mértékben BIM szemléletű tervvizsgálaton alapul. Ezen túl több területen is vizsgálják hazai és német egyetemekkel a mesterséges intelligencia alkalmazásának lehetőségeit, és várakozásuk szerint 2-3 éven belül olyan eredmények is születhetnek, amelyek forradalmasíthatják a tervezési munkafolyamatot.