Mondd el a véleményedet a főváros új fonódó villamosvonaláról

A Budapesti Közlekedési Központ többszintű társadalmi egyeztetési folyamatot indított az Újbuda–Újpest-villamostengely tervezéséről. A társadalmasítás keretében az érintett területen lakók, dolgozók és közlekedők is elmondhatják véleményüket, illetve a szakemberek az érintett területeken működő vállalkozások igényeit, észrevételeit is figyelembe veszik. A különböző civil szervezetek, illetve szakmai egyesületek a Mobilitási Témacsoport keretében ismerhették meg a fejlesztés tervezett elemeit. Erre a tervezés előrehaladása során több további alkalommal is lesz lehetőségük. A BKK szakemberei emellett folyamatosan egyeztetnek a hatóságokkal, a kerületi önkormányzatokkal és a közműcégekkel is. A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az IKOP Plusz program keretében valósulhat meg.

A kérdőív a Társadalmi egyeztetés az Újbuda–Újpest-villamostengelyről című oldalon érhető el. Aki viszont nem online, hanem papíron mondana véleményt, azok számára kérdőív offline változata ezen a linken érhető el, amit a nyomtatás után kitöltve a BKK Ügyfélközpontjaiban lehet leadni, vagy a BKK postacímére (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19–21., jelige: Újbuda–Újpest villamos) kell elküldeni. A kérdőív papíralapú példányai emellett a BKK Ügyfélközpontjaiban is elérhetők.

A BKK Agóra utcafórumok keretében az érintettek személyesen is elmondhatják véleményüket a projektről. A társaság munkatársai az alábbi időpontokban és helyszíneken várják az észrevételeket:

2024. április 23. (kedd) 16:00–18:00: Nyugati pályaudvar

2024. április 29. (hétfő) 16:00–18:00: Deák Ferenc tér

2024. május 13. (hétfő) 16:00–18:00 Újpest-központ

2024. május 15. (szerda) 16:00–18:00 Lehel tér

A kérdőív online kitöltésének, valamint a papíralapú változat valamelyik BKK-ügyfélközpontba leadásának a határideje egyaránt 2024. május 31.