108 millió forint ma egy új építésű budapesti lakás – Ki tudja ezt megfizetni?

Az első negyedév keresleti és kínálati szempontból is biztatóan indult a hazai lakáspiacon, de a magas árszint sokakat kiárazhat a piacról, nőhet a befektetők szerepe. Nem segít a „mezei” lakásvásárlóknak az a tény, hogy ma egy átlagos új építésű lakás ára Budapesten 108 millió forintot tesz ki – hangzott el a Portfolio Hitelezés 2024 konferenciáján. Az irodapiac kapcsán is visszafogottabbak a kilátások, 2025-től visszafogottabb új kínálat várható a budapesti irodapiacon, bérleti díj növekedésre nem nagyon lehet számítani közép távon. A panelbeszélgetés során pedig szó esett a projekthitelezésről is, a kereskedelmi ingatlanszektorban alapvetően egészséges hitelállomány van, de vannak kihívások és a bankok is óvatosabbak.



Hegedűs Orsolya MRICS, a Cushman & Wakefield partnere, és a Business Development Services Budapest vezetője előadásában kitért arra, hogy valóban időzített bombát jelentenek-e Európában a kereskedelmi ingatlanok. A 2023. évi befektetési aktivitás megfeleződött az előző évhez képest Európában, legfőképpen az irodapiac esett vissza – emelte ki. Az árbizonytalanság továbbra is hatással van a tranzakciókra: immár a hetedik egymást követő negyedévben csökken a beruházási volumen Európában, a mi régiónkban a befektetési volumen 55%-kal esett vissza 2023-ban. A piaci aktivitás továbbra is alacsony Magyarországon, a prime (elméleti, legjobb minőségű irodaház) irodai hozamok az első negyedévben 6,25% környékén alakultak Budapesten, ami hasonló a pozsonyi szinthez, Bukaresten viszont ennél magasabb hozamok láthatóak (7,25%). A budapesti irodai munkahelyek száma 10%-kal magasabb volt 2023-ban, mint a világjárvány előtt, ezzel Budapest a 4. az európai városok rangsorában (2024-2026) az iroda alapú munkahelyteremtésben – tette hozzá. A kilátások kapcsán elmondta, 2025-től visszafogottabb új kínálat várható a budapesti irodapiacon, bérleti díj növekedésre nem számítanak közép távon, az új építések mellett felértékelődhet a felújítások szerepe is (utóbbiaknak bérleti díj előnye van az új irodaházakkal szemben). Jelenleg 420 ezer iroda van építés alatt és ezeknek 60%-a már előre ki van adva – tette hozzá.

Sápi Zoltán, az Eltinga elemzője a lakáspiaci fejlesztések kapcsán kiemelte, hogy a következő két évben várhatóan tovább fog csökkenni az épített lakások száma. 2024.ben a jelenlegi információk alapján 7500 körüli lakás átadással számolhatunk Budapesten, de ez a csúszások miatt kevesebb lehet. A 2025-ös év még bizonytalan, mert több projekt építése már zajlik, de a fejlesztők eddig nem kezdték el az értékesítésüket – hangzott el. Hangsúlyozta, hogy az építési engedélyek megszerzése nem jár automatikusan azzal, hogy a beruházó el is kezdi építeni a projektet. A projekt tényleges megkezdését számos egyéb tényező befolyásolja, úgy mint a kereslet (gazdasági kilátások és hitelpiac, támogatási formák), kínálat (áfa-szabályozás, rozsdaövezeti akcióterületek) és a jelenlegi magas árszínvonal (három év alatt 53%-kal nőttek az árak a fővárosban). Az aktuális tanulságok között kiemelte, hogy az első negyedév keresleti és kínálati szempontból is bíztatóan indult, de még csak a gödör alját hagyta el a piac. A magas árszint sokakat kiárazhat a piacról, nőhet a befektetők szerepe. Nem segít a „mezei” lakásvásárlóknak az a tény, hogy ma egy átlagos új építésű lakás ára Budapesten 108 millió forintot tesz ki. Elhangzott még, hogy a Balatonon és ipari városainkban épül a legtöbb új lakás vidéken, exkluzívabb tóparti lokációkban akár budai négyzetméterárak is előfordulnak.

Az előadásokat követő panelbeszélgetésben a projektingatlan-hitelezés helyzetéről volt szó.

Banai Ádám PhD, MRICS, a Magyar Nemzeti Bank jegybanki eszköztárért, pénzügyi stabilitásért és devizatartalék-kezelésért felelős ügyvezető igazgatója kifejtette, hogy alapvetően egészséges hitelállomány van a kereskedelmi ingatlanszektorban, alacsony az NPL-ráta, ez a jó hír. Ebből az következik, hogy a bankrendszer bőséggel képes hitelezni, a kérdés, hogy mit fog. Összességében szigorodnak a hitelezési feltételek, és csak lassan oldódnak ezek. A jövőt nézve mindenki növekvő keresletet vár a kereskedelmiingatlan-szektorban. Az iparlogisztika eddig nagyon jól ment, de túltelítettség előbb-utóbb itt is várható, az irodapiactól pedig egyelőre mindenki ódzkodik. A külső körülmény javulást mutat, strukturális oldalról inkább az irodapiacon vannak kihívások, illetve a korszerűsítés/felújítás állományában látnak most egy felfutást.

Németh Miklós, az OTP Bank Speciális Finanszírozási Igazgatóságának ügyvezető igazgatója úgy gondolja, hogy a bankoknak jó hiteleik vannak, éppen azért, mert konzervatívabban állnak most a piachoz, mint 2008-ban. A bankok úgy vélik, hogy a logisztikai projekteknél is nagyobb óvatosság kell, mert azt látni, hogy vannak nehezebben kiadható logisztikai parkok. Ország Mihály, a K&H Csoport Specializált pénzügyi szolgáltatások és pénzügyi piacok igazgatóság vezetője kiemelte, hogy szeretik azokat a felújításokat finanszírozni, amelyek zöldítésekkel járnak együtt. A probléma az, hogy ezek nagyon nehezen jönnek ki: egy meglévő irodaházat zöldíteni majdnem annyiba jön ki, mint egy teljesen újat felépíteni. Nehéz ezt még modell alapon megvédeni – tette hozzá. Az irodaházak előnye a logisztikai fejlesztésekkel szemben, hogy egy bérleti szerződés 10 évet is kitehet, ami folyamatos és garantált cash-flow-t jelent, ami vonzó egy bank szemében. A logisztika szegmensben általában 5 éves időszakról beszélhetünk, illetve itt a döntési időhorizont sokkal rövidebb: sokszor hamarabb kell elkezdeni az építkezést, mint ahogy az első bérleti szerződések megszületnek. Tatár Tibor MRICS, a WING magyarországi lakó- és irodafejlesztési üzletágvezetője szerint volt egy 20 éves periódus az ingatlanfejlesztésben a Covidig, amikor egyértelmű trendek voltak, a Covid óta viszont más a helyzet: infláció, kamatok, energiaválság, geopolitikai feszültségek zavarták meg a korábbi trendeket. Most olyanokat finanszíroznak, akik meg tudják magyarázni, miért jó az a termék. Úgy véli, az irodapiacon árnyaltabb a kép: gond, hogy nem nő a budapesti bérbeadott állomány, valójában azonban az öregebb házak ürülnek ki, az új irodaházak bérbeadása pedig nő.

Németh Miklós (OTP) szerinte külföldön több lehetőség van a projektfinanszírozásra, mivel ott más folyamatok zajlottak le a gazdaságokban. A hotelpiacban ők látnak fantáziát, hiszen a Covidot is kibírta, de egy jó szponzorra mindig szükség van, ez a bankot is nyugodtabbá teszi. Tatár Tibor (WING) szerint a logisztika szektornak az a sajátossága, hogy viszonylag alacsony a belépési korlátja, így könnyebb vele túlszaladni. A lakáspiacon azonban kifejezett érdeklődést lehet most látni a bankok oldaláról. Banai Ádám (MNB) azt látja, hogy az első negyedévben nőtt a hitelből történő finanszírozás a lakáspiacon, ehhez hozzájárult, hogy nagy mértékben jöttek le a kamatok. Kulcstényező az is, hogy a munkaerőpiac feszes és komoly béremelések is voltak. Mindezek nagyobb keresletet is mutatnak a hiteltermékek iránt. A bankok nagyrészt az önkéntes THM-plafonon belül hiteleznek, de kérdés, meddig marad ez fent ilyen formában, mivel a hozamcsökkenés megállt.

Ország Mihály (K&H) szerint lehet létjogosultsága a bérlakásprogramnak, piaci és társadalmi szempontból is. Finanszírozói oldalon jól állunk, hogy van-e megfelelő belső megtérülés? Ott még nem tartunk. Kellene az önkormányzatok részéről ehhez valami együttműködés a fejlesztőkkel. Németh Miklós (OTP) szerint tömegesen bérlakások építése még messze van, de elszórtan el lehetne indulni. Banai Ádám (MNB) kifejtette, hogy a jegybank nagy szószólója a bérlakáspiacnak. Egy tőkében nem túl gazdag országban fel tud szabadítani tőkét, sok társadalmi haszna lenne. Egy kiépült állomány új befektetőket is be tudna vonzani. Tatár Tibor (WING) a lakáspiac a legnagyobb ingatlan szegmens a világon, ezt babusgatni, támogatni kell, ilyen lehet a bérlakásprogram is, ami jót tehet az országnak. Az elmúlt négy hónap viszonylag felélénkülése a lakáspiacon még törékeny, sok ponton sérülékeny még a piac, nagyon vigyázni kell rá, nehogy elcsússzon valamin - hangsúlyozta.

