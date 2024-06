Újabb útszakasz átadásával javul a közlekedés Budapest nyugati elővárosában

A beruházás során egy 1,4 kilométer hosszú, 2x1 sávos út jött létre, valamint két új körforgalmú csomópontot is létrehoztak. Emellett a Rákóczi utca kopórétegének cseréje is megtörtént, valamint egy 775 méter hosszú zajárnyékoló falat is kialakítottak. A két ütemben összesen 2,3 kilométer hosszan megépített útszakasszal könnyebben elérhetővé vált Páty, de Biatorbágy is mentesült az áthaladó forgalomtól.

A fejlesztés hazai forrásból az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházásában, valamint a Mészáros és Mészáros Zrt. kivitelezésében épült meg, teljes költsége mintegy nettó 4,4 milliárd forint volt, melyből a most befejezett második ütem mintegy nettó 2 milliárd forintot tett ki.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt