Olyan dolgot épít Dél-Korea, ami még sehol nincs a világon

Szöul egy újfajta, küllők nélküli óriáskerék építését tervezi. A Seoul Twin Eye célja egy olyan nevezetesség létrehozása, ami erősíti a város nemzetközi hírnevét - írja a TheB1M. A nem mindennapi terveket most egy videóban mutatjuk be.

Csukjuk be a szemünket, és gondoljunk Párizsra. Mi jut eszünkbe? Valószínűleg az Eiffel-torony. Most próbáljuk ki ugyanezt Sydney-vel. Szinte biztos, hogy mindenkinek a Sydney-i Operaház ugrott be. És mi a helyzet Szöullal? Feltehetően semmi. Bár Dél-Korea fővárosa is egy gazdaságilag erős, élhető település, nincs egyetlen olyan építménye sem, ami egyedi formavilágával erősítené a város nemzetközi hírnevét. Ez áll elsősorban a Seoul Twin Eye, vagyis az új, küllők nélküli óriáskerék megépítéséről szóló döntés hátterében.

Az új nevezetesség ötlete már az évezred elején felmerült, amikor Dél-Korea Japánnal együtt közös házigazdája volt a 2002-es FIFA világbajnokságnak. Ekkor hirdettek pályázatot egy új nemzeti szimbólum megalkotására, amire 181 pályamű érkezett. Az akkori győztes egy hatalmas kör alakú emlékművet javasolt, amely 200 méteres magasságával látványos eleme lett volna a városképnek.

Nem sokkal később azonban kérdések merültek fel a terv megvalósíthatóságával kapcsolatban. A küllők nélküli kerék számos mérnöki kihívással nézett szembe, különösen az egész szerkezetre ható feszültségek miatt. A problémákat végül csak jelentős költségtúllépés árán lehetett volna megoldani, így 2001 márciusában a kormány elvetette az ötletet.

2023-ban azonban a szöuli kormány bejelentette egy új városi nevezetesség építését: bemutatták a Szöul Ring Zerót, ami hasonlóságot mutatott az eredeti Szöuli Gyűrűvel és ugyanarra a helyszínre is tervezték. A nevezetességen - ami egy hatalmas küllők nélküli óriáskerék - a gondolák mindegyike kerekeken ül, amelyek vonatszerűen kapcsolódnak egymáshoz. Ezek egymástól függetlenül, láncok segítségével haladnak a keréken, miközben maga a kerék mozdulatlan marad. A pontos működés megértéséhez érdemes az alábbi videót megnézni, de ami biztos, hogy ha valóban elkészül az építmény, Dél-Korea fővárosa is felkerülhet az ikonikus nevezetességgel rendelkező fővárosok listájára.

