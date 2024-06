Újabb kerületben kezd önkormányzati szociális bérlakások felújításába a Habitat for Humanity

Portfolio 2024. június 26. 13:35

A IV. kerület mellett a VIII. kerülettel is együttműködik a Habitat for Humanity Magyarország Második Esély programja keretében. A szervezet már tervezte a program kiterjesztését, melyben önkormányzati szociális bérlakásokat újítanak fel önkéntesek segítségével, ahová családok átmeneti otthonából költözhetnek be a kiválasztott családok. Az építési munkálatokban az érintett családok és önkéntesek is részt vesznek.