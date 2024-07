Meglepő fordulat a német lakáspiacon: két éve nem láttunk ilyet

Azoknak, akik lemaradtak a korábbi hónapok kedvezményes ajánlatairól, most már nincs szerencséjük. Kölnben például négy egymást követő hónapban emelkedtek a lakásárak, és júniusban már 4%-kal voltak magasabbak az előző évhez képest. Münchenben - amely hagyományosan Németország legdrágább ingatlanpiaca - 2022 augusztusa óta először szintén emelkedtek az árak júniusban. Frankfurtban pedig az árak változása közel áll a nullához, miután 2023 augusztusában még több mint 16%-kal estek vissza éves szinten. A kereslet mostanra ott is mindenféle lakóingatlan iránt jelentősen megnőtt.

Németországban az árak sokkal erőteljesebben korrigáltak más európai országokhoz képest, amiben a bőséges bérlakáskínálat is szerepet játszott. Az építtetők számára is nehéz időszak következett be: drágább finanszírozás mellett kevesebb új építésű lakás készül. Az Ifo Intézet szerint 2025-ben mindössze 175 ezer lakás készül el Németországban - ez közel harmadával kevesebb lesz mint 2023-ban és jóval alatta marad Olaf Scholz kancellár célkitűzésének.

Martin Güth, a Landesbank Baden-Württembergi Bank vezető közgazdásza szerint egyre többen térnek vissza a saját otthonukba való befektetéshez, bár ez még mindig inkább csak Németország virágzó városi központjaira igaz, a kevésbé keresett helyszíneken továbbra is küszködnek a fejlesztők és a befektetők.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ