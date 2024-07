Ezért vágnak bele legtöbben az otthonfelújításba

Az otthonukat felújítók számára az esztétikai szempontok és a korszerűsítés mellett az energiahatékonyság növelése is fontos – derül ki a Praktiker országos reprezentatív kutatásából. A munkálatok közül a falfestés-burkolás, a fűtési-hűtési rendszerek modernizálása, valamint a nyílászárók cseréje dobogósok. A legnagyobb kihívást a megbízható szakemberek megtalálása jelenti.

A lakókörnyezetük megújításával foglalkozók több mint fele (54,4%) korszerűsítés, tehát a régebbi, sokszor elavult megoldások, anyagok cseréje miatt vág bele a munkálatokba. Az eredmények szerint a modernizálás mellett az esztétikai frissítés is fontos szempont (50%), sokan szeretnének trendibb színeket, dekorációt látni otthonukban, és például a nyílászárók cseréjével vagy a fűtési rendszer felújításával a válaszadók közel harmada (31,6%) háztartása energiahatékonyságát is szeretné növelni.

A felmérés arra is rávilágít, hogy az otthonfelújítást végzők vagy tervezők körében első helyen a falak festése, belső burkolása, dekorálása áll (56,6%). A képzeletbeli dobogón a második helyezett a fűtési és hűtési rendszerek modernizálása (47,6%). Ennek során a felújítók elsősorban a kazánt, a bojlert cserélik, valamint fűtésre is alkalmas klímát helyeztetnek fel. A tapasztalatok alapján az utóbbi időben ismét nő a kereslet a legfejlettebb technológiájú kondenzációs kazánok iránt, amelyeknél már okosmegoldások is segítik a vásárlót, így például a szerviz távfelügyeletben látja, ha baj van a készülékkel, és szervizelésre van szükség. A bojlerek esetében is előtérbe kerültek az okosmegoldások, és a modernebb megjelenéssel már a design is fontos szempont vásárláskor.

REA 2024 SUMMIT – Powered by Pénzcentrum Szeptember 18-án a lakáspiac kiemelt eseményeként kerül sor a REA 2024 SUMMIT – Powered by Pénzcentrum konferencia megrendezésére. Részletekért kattints!

Szintén az energiahatékonyság növelésével van összefüggésben a nyílászárók cseréje, ami a harmadik leggyakoribb a felújítási célok között (38,2%). Az otthonfelújítási támogatás egyaránt felhasználható műanyag és fa nyílászárók cseréjére, ezért elsősorban házunk adottságai és az esztétikum határozhatják meg választásunkat. Sokan korszerűsítik emellett az elektromos hálózatot, vagy annak egy részét (36,8%), cserélik a hideg- (36,8%) és melegburkolatot (31,8%), valamint nyúlnak hozzá a vízvezetékrendszerhez (29,6%).

A kutatás eredményei szerint a felújítási projekt során a legnagyobb kihívást a megbízható szakemberek (34%) megtalálása jelenti, és sokaknak okoz gondot a szükséges pénz előteremtése (30%) is. Ebben az esetben az áruházlánc szerint a felújítók gyakran úgy próbálják megvalósítani elképzelésüket, hogy időben elosztva, több szakaszban végzik a korszerűsítést.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images