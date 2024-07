A BEM Centerben nyitotta meg legnagyobb budapesti fiókját a CIB Bank

Új bankfiókot nyitott július 15-én a CIB Bank Buda szívében, a BEM Centerben. Közel 700 négyzetméter alapterületével ez lett a CIB Bank legnagyobb fiókja Budapesten.

Nemcsak bank, közösségi tér is lesz a CIB Bank BEM Centerben tegnap megnyílt, eddigi legnagyobb budapesti bankfiókja - fogalmaz a bank közleménye, amely szerint az új lokáció ezzel az anyabank, az Intesa Sanpaolo új arculati megközelítését követi, amely olyan térként tekint a bankfiókra, ahol a pénzügyek intézése mellett, beszélgetésekre, találkozásokra, akár munkára is lesz lehetősége a betérő ügyfeleknek. A bankfiókban két azonnali jóváírású befizető funkcióval ellátott ATM is helyet kapott.

Ákos Tamás, a CIB Bank lakossági vezérigazgató-helyettese az ünnepélyes megnyitón azt mondta, a fiókra nem elsősorban az ügyintézés helyszíneként tekintenek, mert erre hatékony és kényelmesen használható digitális megoldásaik is vannak. Szeretnénk, hogy a fiók fesztelen hangulatú találkozóhely is legyen, a teret egyébként az ESG-szempontoknak megfelelően alakították ki.

A helyszínválasztást támogató érvek között szerepelt, hogy az izgalmas és prémium minőségű belsőépítészeti megoldásokkal rendelkező, idén tavasszal átadott BEM Center a budai közlekedés egyik ütőerén helyezkedik el, elég parkolóhelyet és flexibilis parkolási rendszert kínál az ügyfeleknek, az éttermek és hotelek közelsége pedig lehetőséget biztosít előadások és egyéb rendezvények megszervezésére is. Az irodaház további különlegessége, hogy közvetlenül kapcsolódik a Kimpton Bem Budapest szállodához.