Energetikai üzletágat indít a Duna House

DH Energy néven indít új üzletágat a Duna House Group. A cég új leányvállalatával először Magyarországon lép be az energetika piacára, ahol elsősorban lakossági és kisvállalati ügyfelek számára kínál mostantól energiahatékonysági megoldásokat. A DH Energy már a hónapban induló Otthonfelújítási Programból is szeretné kivenni a részét, a közeljövőben pedig várhatóan a cégcsoport többi országában is elindítja szolgáltatását.