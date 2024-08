Ezért aggódik most nagyon sok lakásvásárló

Idén júliusban belehúztak a lakásvásárlást tervezők: nyár közepén ugyanis erősödött a kereslet, ami részben a lakáshitelek drágulásától való félelemnek is köszönhető - derül ki az ingatlan.com kereslet és kínálat alakulását bemutató elemzéséből. Júniushoz képest 13 százalékkal nőtt az eladó lakóingatlanok, házak és lakások iránti kereslet, tavaly júliushoz képest pedig 10 százalékos a növekedés.

Az eladó lakóingatlanok iránti érdeklődések élénkülésében szerepet kaphat, hogy a lakáshitelkamatok csökkenése az előző hónapokban megállt, sőt, bizonyos bankok már emeltek is a kamatszinteken. Ez aktivizálta azokat a vásárlókat, akik eddig kedvezőbb feltételekben reménykedtek. Mivel idén a lakások áremelkedése is beindult, ezért ez még több olyan vevőt is a piacra csábított, akik eddig a kivárásra játszottak - értékelte a legfrissebb adatokat Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

A részletes adatokat ismertetve közölte azt is, hogy júniushoz képest bizonyos régiókban az átlagosnál nagyobb mértékben nőtt a kereslet. A portál adatai szerint a Veszprém és Somogy vármegyében található lakóingatlanok iránti érdeklődés 28-30 százalékkal nőtt az előző hónaphoz képest, ami egyértelműen a Balaton környéki ingatlanoknak köszönhető, amelyek a nyári hónapokban sokkal keresettebbek. Emellett szintén jelentős, 20 százalékos vagy azt meghaladó keresletbővülést könyvelhetett el Szabolcs-Szatmár-Bereg, Baranya, Vas és Bács-Kiskun vármegye.

A júliusban feladott hirdetések száma ugyanakkor a szezonális trendeknek megfelelően enyhén csökkent. Ennek köszönhetően a lakásvásárlók elkezdték felszívni a kínálatot a piacról - ismertette a lakáspiac másik, kínálati oldalán látható júliusi változásokat a szakértő. Ezen a téren két év alatt 112 ezerről 147 ezerre nőtt a portálon hirdetett lakóingatlanok száma.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

