Váratlan fordulat az építőiparban: a külföldi munkaerő már nem jön Magyarországra

Jelentős kihívásokkal néz szembe az utóbbi években a hazai építőipar, így talán soha nem volt még akkora jelentősége a technológiai újításoknak, mint manapság. Hol tartunk most az építőipari ciklusban? Elértük már a mélypontot vagy továbbra is lefelé tartunk? Mire számíthatunk a következő években az iparág és a technológiai újítások terén? Többek között ezekről kérdeztük Ézsiás Miklóst, a zsaluzatokkal, állványzatokkal és mérnöki szolgáltatásokkal foglalkozó PERI Magyarország ügyvezető igazgatóját.

Az elmúlt évek lejtmenete után elérte mélypontját az építőipar a beruházások tekintetében? Mikor kezdődhet a fellendülés?

Úgy tűnik, és a szakmai szervezetektől is úgy halljuk, hogy most vagyunk a mélyponton. Már elindult egyfajta tervezés, és hamarosan várhatók újabb projektkiírások is.

A jövő év második felétől, az állami infrastrukturális beruházások újraindulásától várjuk, hogy jobbra forduljon a helyzet az építőiparban.

Mi jelenti most a legnagyobb kihívást az iparág számára? Továbbra is a munkaerőhiány a legnagyobb gond? Hogyan segíthet ezen a technológia?

Az anyaggazdálkodás mindenkinek nagy kihívást jelent, hiszen az elmúlt évek tapasztalatai alapján mindenki csökkentette a raktárkészletét, hogy tőkét szabadítson fel, főként alacsony kereslet idején. Minden alkalommal, amikor egy nagy projektet kell az iparág szereplőinek időben kiszolgálni, megfelelő mennyiségben kell biztosítani a szükséges anyagokat. Mi nagyban a németországi központunk Just-in-Time elven alakuló szállítására hagyatkozunk, emellett arra törekszünk, hogy a meglévő készlet mellett egyéb forrásokból és új szegmensek bevonásával biztosítsuk a bevételt.

Az irodai állomány tekintetében nálunk - és a piacról is ezt halljuk - történt egyfajta konszolidáció, a létszám igazodott az aktuális gazdasági, üzleti viszonyokhoz. Bár mi nem foglalkozunk kivitelezéssel, de érzékeljük, hogy az építkezéseken továbbra is fennáll a munkaerőhiány, és ezt egyfajta demográfiai változás is árnyalja.

Sokan alkalmaznak határon túli munkaerőt, de mostanában azt halljuk a szerkezetépítő partnerektől, hogy ez a tendencia meg fog változni, mert a külföldi fiatalok már nem döntenek a magyarországi munkavállalás mellett.

Ennek oka sokszor az, hogy a pénzt, amit itt keresnének otthon is meg tudják keresni, úgy hogy nem kell 600-700 kilométerre lenniük otthonuktól, családjuktól. Nagy kérdés, hogy ez 15 év múlva hova vezet?

A munkaerőhiány miatt a projektek lassabban tudnak megvalósulni és ehhez beszállítóként alkalmazkodnunk kell.

Ennek érdekében egyre több digitális terméket fejlesztünk, amellyel az ügyfelek sokkal hatékonyabban tudnak tervezni és csökkenteni tudjuk az adminisztrációs terheiket. A szerkezetépítési segédanyagokat értékesítő webshopunk pedig lehetővé teszi, hogy ne kelljen az építkezésről valakinek bevásárolni menni. Például,

ha valaki nem pontosan kalkulált, akkor akár éjfélkor is megrendelheti a szükséges anyagot, amit az ország távoli pontjaira is ki tudunk szállítani.

Így a cégek, tudnak valóban termeléssel foglalkozni, vagyis építeni.

Megkerülhetetlen téma mostanában az iparág fenntarthatósága. Vannak-e olyan megoldások a PERI-nél, amelyek az iparág zöld átállására, fenntarthatóbbá válására fókuszálnak? Hogyan segítik ezt elő?

A DUO technopolimer zsaluzatra vagyunk a legbüszkébbek. A DUO termékeket a felhasználást követően a szerkezetépítő cégek visszaküldik nekünk, ahol megtisztítjuk a használt elemeket. A tovább használható darabok alapos ellenőrzésen, és szükség esetén javításon esnek át. Megfelelő használat mellett a DUO zsaluhéjat legalább 100-szor fel lehet használni, a keretet pedig legalább 500-szor, ami komoly környezeti előnyt jelent. Az elhasznált DUO zsalukat végül egy műanyaghasznosító üzembe küldjük, ahol először felaprításra, majd beolvasztásra kerülnek. A granulátumot új zsaluelemek formázására használjuk fel.

DUO zsalu, Forrás: PERI

Automatizált mosóállomást üzemeltetünk a visszaküldött, szennyezett termékek tisztítására, amely jelentősen lerövidíti a mosás idejét, csökkentve ezzel a víz- és energiafelhasználást és a költségeket. A mosóüzembe bárki elhozhatja a termékeit, melyek tisztítását gyártótól függetlenül vállaljuk.

Emellett az innovatív termék mellett más területeken is tetten érhető nálunk a fenntarthatóság iránti elköteleződés. A németországi gyárunk biomasszával üzemel, ráadásul zárt vízrendszerű, tehát nem kerül ki szennyezett víz a gyártás során. Az összes leányvállalat felé elvárás, hogy kizárólag fenntartható forrásból, erdőgazdálkodásból származó faanyagokat használjon. Arra is büszkék vagyunk, hogy bár a magyar építőipar digitális katalógusokra való átállása gyerekcipőben jár, mi megszüntettük a prospektusok nyomdai gyártását. Emiatt nagyon sok ellenállásba ütköztünk, de ez szívügyünk.

Az utóbbi időben a kormányzat is a beruházások életciklusának egyre átfogóbb szabályozására törekszik. Mit jelent ez az iparágra nézve?

A beruházások életciklusának átfogóbb szabályozása üdvözlendő, mivel hozzájárulhat a tervezhetőség és a hosszú távú fenntarthatóság javításához. Fontos azonban, hogy ezek a szabályozások gyakorlatorientáltak legyenek, és figyelembe vegyék az iparági szereplők igényeit és tapasztalatait. Ha megfelelő párbeszéd alakul ki a kormányzat és a szektor között, ezek az intézkedések valódi értéket teremthetnek a gazdaság és a társadalom számára.

A BIM elterjedése mennyiben érinti a cég mindennapi működését?

Helyesnek tartom azt a törekvést, hogy Magyarország fejlődjön digitalizációs szempontból, és emiatt a BIM-mel kormányzati szinten is foglalkoznak. Mi úgy látjuk, hogy már most sok tekintetben előrébb vagyunk, mint más piacok. Ha sikerül az építőiparban a BIM szemléletet kortárs szintre emelni, az költséghatékonyabb, magasabb színvonalú működést hozhat magával.

Napi szinten tapasztaljuk, hogy a BIM elterjedésével a különböző szakágak egyre szélesebb köre tud integráltan dolgozni.

Közelebb kerülnek egymáshoz az építészek, gépészek, szerkezetépítők, homlokzati szerelők és még sorolhatnám, hiszen egy modellben kell gondolkodnunk, közösen kell alkotnunk egy olyan rendszerben, ahol mindenki számára hozzáférhető az információ. Nagyon sok BIM-szakmérnökünk van. Különösen a fiatalok részéről alapelvárás a BIM, és ezért is támogatjuk a képzést és az innovációt, melyek keretében a kiterjesztett valóság (AR) alapú tervezést is alkalmazzuk. Ez a kooperatív eljárás biztosítja a szakágak közötti információáramlást és az egységes értelmezést. A BIM elterjedésére egy új üzletág bevezetésével is reagáltunk, a 3D-s épületszkennelés kiépítésével, hogy a BIM-integrált tervezéshez adatot tudjunk szolgáltatni a partnereinknek.

Címlapkép forrása: PERI

A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.