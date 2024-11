A 370-es euró/forint árfolyam is reális lenne - Mit várnak 2025-től a gazdaság és az ingatlanpiac szakértői?

A magyar gazdaság és ingatlanpiac jelenlegi helyzetét számos kihívás jellemzi, miközben a jövőbeli kilátások is bizonytalanok. A forintárfolyam gyengülése, a gazdasági növekedés lassulása és az uniós felzárkózás megtorpanása mind olyan tényezők, amelyek befolyásolják az ingatlanpiac alakulását. Hogy mik a jövőbeli kilátások, arról a Portfolio Property Awards 2024 konferencia szakértői osztották meg véleményüket.

A forint gyengülése az utóbbi időben fokozott figyelmet kapott, ami sokak szerint egy közelgő gazdasági vihar előjele lehet. Ez a tendencia nem csak az ingatlanpiacra, de a teljes magyar gazdaságra is hatással van. Milyen gazdasági növekedés lesz jövőre? Az elmúlt 20 év uniós átlaghoz történő felzárkózása mintha megtorpant volna egyetérthetünk ezzel? - tette fel a kérdést Bán Zoltán, a Net Média (Portfolio Csoport) vezérigazgatója.

Mekkora lesz a 2025-ös gazdasági növekedés?

A GDP-ben jövőre erősebb számok lehetnek, noha a mostani szintről ezt nem nehéz elérni.

A forint erősödését a gazdaságpolitika nem engedi, a 370-es euró/forint is reális lenne.

A fogyasztás idén hozzátenne a GDP-hez 3 százalékpontot, de a beruházásesés ezt lecsökkenti, jövőre, ha nem lesz ekkora beruházásvesztés, az önmagában gyorsabb növekedés okozhat, 2,5 százalékos növekedést el lehet majd érni mondta el Tardos Gergely, az OTP Bank Elemzési Központjának igazgatója.

A piacok most globálisan egy új világot áraznak, a bezárkózást és a protekcionizmus erősödését, ami egy olyan kis nyitott ország devizájának árfolyamán, mint a magyar, erősen nyomot tud hatni.

Mi idénre 0,5 százalékos, jövőre 2 százalékos gazdasági növekedést várunk.

Az első negyedév idén is biztató volt, a második és főleg a harmadik negyedévben romlottak el a folyamatok - tette hozzá Nyeste Orsolya, az Erste vezető makrogazdasági elemzője.

A forint az utóbbi időben egyre volatilisebb devizává vált, közelednek a választások, jegybankelnök-váltás lesz, melyek mind bizonytalansági tényezők, nem is beszélve a globális kockázatokról. Ennek ellenére nem kellene ennyire borúsnak lennie a gazdasági hangulatnak Magyarországon. A 2015-2019 közötti éves 4-5 százalékos növekedés után sokan azt gondolták, hogy 2022 után is ez lesz, de a mostani időszak környezete más, mint a 2010-es évek második fele volt.

A beruházáshiány a „high pressure economy” legnagyobb cáfolata. Ha nem jön vissza a gazdasági optimizmus, a 2 százalékos növekedést is nehéz lesz elérni.

- hívta fel a figyelmet Madár István, a Portfolio Csoport vezető elemzője.

Megtorpant az elmúlt 20 év felzárkózása?

Az elmúlt 20 évben a foglalkoztatotti létszám bővülni tudott, amiben a nagyszámú képzett munkaerő piacra lépése is szerepet játszott, és az uniós pénzek is jöttek, a következő 10 év borúsabb lehet. A kelet-közép-európai mediterrán országok most jobban teljesítenek – hangsúlyozta Tardos Gergely, az OTP Bank Elemzési Központjának igazgatója.

Felzárkózás szempontjából az aranyévek már mögöttünk vannak, és az elmúlt 20 évből nem profitáltunk annyit, mint a régiós versenytársak - húzta alá Nyeste Orsolya, az Erste vezető makrogazdasági elemzője.

Minél fejlettebb egy ország, annál lassabb a további felzárkózás, és az elmúlt 20 évben is voltak válságok, így ha nem kapunk egy érdemi sokkot, a következő 20 évben is lesznek lehetőségek, de a gazdaságpolitikában kellene egy ugrás, egy modellváltás, extenzív helyett intenzív növekedésre átállni, de ennek nem látszanak a jelei - emelte ki Madár István, a Portfolio Csoport vezető elemzője.

Ingatlanpiaci Kilátások

Az ingatlanpiac helyzete szorosan összefügg az állami támogatások rendszerével. A "Make Hungarian Property Market Great Again!" szlogen jól tükrözi azt a törekvést, hogy a lakáspiacot újra fellendítsék. Az állami támogatások szerepe ebben kulcsfontosságú lehet, de kérdés, hogy a jelenlegi gazdasági környezetben milyen mozgástere van a kormányzatnak ebben. A támáról az ingatlanpiac szakértőit Ditróy Gergely, a Portfolio Csoport üzletfejlesztési igazgatója kérdezte.

A kiskereskedelemben mi nem látjuk az általános gyengeséget, az étterem és a szórakozás kimondottan jól, infláció felett teljesít.

Az irodapiac viszont kettészakadt: vagy nagyon megy egy irodaház, vagy egyáltalán nem érdeklődnek iránta a bérlők.

Bár Magyarországon sok az irodafejlesztés, a környező országokban az is elképzelhető, hogy a következő években irodahiány lesz. A legjobb irodaingatlanokért sorba állnak a bérlők - hívta fel a figyelmet Bárány Kristóf CFA, az Adventum Group alapító partnere.

A szakértő szerint a háború is visszatartó erő a régiós befektetésekben, de az euró és a dollár kamatszintek is hatással vannak erre. Fundamentálisan volt egy korszak, amikor nem lehetett inflációt generálni, a Covid után ez túl jól sikerült, de azt gondolom, akár QE is lehet a következő években Európában. Az 5 éves kamatswap 2 százalék körül van, ami drasztikus csökkenést mutat, itt már lehet ingatlanokat finanszírozni, így inkább optimista vagyok. A lakópiacon viszont túl sok a szabályozás, egyszerűsíteni kellene más ingatlanok lakássá konvertálását - tette hozzá.

Nagygyörgy Tibor MRICS, a Biggeorge Holding tulajdonosa, a Biggeorge Property Nyrt. vezérigazgatója és az Otthon Centrum alapítója szerint az idei év kimondottan jó év volt számukra, ami annak is köszönhető, hogy 2023-ban egy erős visszaesés volt az értékesített lakások számában.

Most jutottunk oda, hogy elgondolkodhatunk a nemzetközi terjeszkedésen.

A 3 milliós négyzetméterár infláció kérdése, de úgy gondolom, még nem tart ott a piac, hogy egy XIII. kerületi lakás ennyit érjen. Nálunk most pörögnek az eladások, de ez főleg befektetői kereslet, az állampapírból kiáramló pénzek keresik a helyüket, ami a következő másfél évet hajthatja, de, hogy utána mi lesz, az nagy kérdés egyelőre. A hosszútávú kamatszint csökkenése megmozdíthatja a pénzeket, de a bezárkózás, a deglobalizáció, a zöld átmenet okozta beruházásnövekedés miatt látni fogunk egy visszafordulást a swapokban és ez a kamatot is növelni fogja, így nem árt az óvatosság - figyelmeztetett a szakértő.

Scheer Sándor, a Market Építő Zrt. vezérigazgatója szerint a jó irodákért valóban van érdemi bérlői kereslet.

A korábbi magas kamatok mellett mindenki kivárt, nálunk most a lakófejlesztések lesznek dominánsak,

de a vegyes fejlesztésekben is erősebb időszak következik. Az állam próbálja mozgatni a lakáspiacot, de ez áldás és átok is egyben, mert a kis cégeket ez a program nem éri el. A piacot tekintve a lakbértámogatásban látok most egy élénkítő hatást.

A jövőben egyik fontos célunk, hogy a lakáspiacon ki tudjuk elégíteni a tömegigényt is.

Az olcsó lakáshoz olcsó telek és más szabályozások kellenek - tette hozzá a szakember.

