Szétszerelhető építési mód: akár a Lego, úgy szedhetők darabokra a házak

Az erőforrások hatékony felhasználását és az anyagok újrahasznosítását előtérbe helyező körforgásos, illetve a moduláris építészet nagy népszerűségnek örvend. Egy nemrégiben megvalósult hollandiai projekt is tükrözi ezt a trendet: egy fejlesztő cég 20 flexhome-ot, azaz moduláris elemekből álló épületet épített, és ezek a mobilházak szinte teljes egészében természetes, „bio-körforgásos” anyagokból, azaz biomasszából, például növényekből, fákból, gyümölcsökből és fűfélékből állnak - áll a Wavin közleményében.

A hollandiai Sittardban megvalósult projekt egyik figyelemre méltó előnye a minimális helyszíni munkaigény. Az installációkat BIM Revit programmal tervezték, a mobilházak elemeit előre legyártották, és ezeket a helyszínen szerelték össze.

Chris van Vilsteren, a szellőztető- és vízvezetékrendszerek telepítéséért felelős Loohuis Assies munkatársa szerint egy most épített háznak 5–20 év múlva is könnyen áthelyezhetőnek kell lennie. „A szétszerelhető építési módszerrel az egész ház darabokra szedhető, akár a Lego – még a vízvezetékek is" – magyarázza a szakember.

A projekt során elsődleges követelmény volt a szinte kizárólag biológiai alapú anyagok használata.

Olyan bio-műanyag termékekre volt szükség, amelyek kompatibilisek a körforgásos építési módszerekkel, de ezekből még világszerte kevés található. A légtechnikai vezetékrendszer például a Wavin által gyártott biológiai alapú műanyagból készült. A szellőztetőrendszer mellett az épületekben a szennyvízrendszerhez is 50 százalékban újrahasznosított műanyagból álló PVC-csöveket használtak.

Az új megoldások bevezetésekor a környezettudatosság mellett a termékek teljesítménye éppúgy fontos, hiszen az anyagoknak tartósnak és mérettartónak kell lenniük, így minden projekt előtt digitális modell készül, és mindent előre le is gyártanak. Végül a helyszínen valamennyi elemnek tökéletesen kell illeszkednie.

Az építőipar fenntartható átállása már javában zajlik, a természetes anyagokból készült mobilházak pedig egyre népszerűbbek lesznek.