Hét trend, ami felforgatja idén a globális logisztikaiingatlan-piacot

Hét olyan trendet határozott meg elemzésében a Prologis Research, amely az idei évben várhatóan befolyásolni fogja az ellátási láncok globális alakulását. Az idei előrejelzésből három kiemelten fontos az európai piac számára.

1. A szállítmány a levegőből érkezik

A légi áruszállítás volumene tovább növekszik, amit az e-kereskedelem fokozott növekedése és a határokon átnyúló ellátási láncok folyamatos zavarai egyaránt elősegítenek.

A globális légi áruforgalom mértéke 2024 szeptemberében 9,4%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A tavalyi év egyes hónapjaiban az éves szintű növekedés kétszámjegyű volt, ez 2025 folyamán várhatóan tovább emelkedik. A nemzetközi e-kereskedelem gyors növekedése és a tengeri szállítás nehézségei szükségessé tették az áruk gyors mozgatását a gyártási és fogyasztási helyszínek között, ami fellendítette a légi áruszállítást.

2. Az építőiparban a helyzet változatlan

A globális ingatlanpiacon megkezdett fejlesztések 15%-kal maradtak a történelmi szint alatt, ugyanakkor a hosszú távú piaci alapok továbbra is erősek. Az építőanyagok költségei várhatóan enyhén csökkenni fognak Európában, ami a beruházások gazdaságosságának és árrésének javulását eredményezi.

3. Együtt könnyebb: a teherszállítási ágazat konszolidációja felgyorsul

Az összeolvadások és felvásárlások üteme felgyorsul, ez pedig élénkítő hatással lesz a technológiai beruházásokra,

valamint a fuvarozási iparág további növekedésére. Az áruszállítási ágazat konszolidálódik, mivel a nagyobb vállalatok jobb helyzetből nézhetnek szembe a közelgő kihívásokkal. Ezzel párhuzamosan a működési hatékonyságot javító technológiai beruházások Európában is folytatódni fognak. Az EU-ban a fenntartható technológiákra kerül majd a fő hangsúly.

Az ellátási láncokra vonatkozó további előrejelzések:

4. A nagy kapacitású terek kerülnek először egyensúlyba

A kiadó raktárépületek aránya az Egyesült Államokban a legnagyobb alapterületű épületeknél fog a leggyorsabban csökkenni. A növekvő kereslet és a korlátozott új kínálat együttes erővel 100 bázisponttal vagy annál is nagyobb mértékben csökkenti az üresedési rátát az 500 ezer négyzetláb (kb. 46 500 négyzetméter) vagy annál nagyobb épületek esetében. Az üzleti feltételek erősödése a nagy logisztikai felhasználók visszatéréséhez vezethet, és lehetővé teszi a jelentős területbővítéseket.

5. Dél-Amerika lép reflektorfénybe

A brazil logisztikai ingatlanok bérleti díjának növekedése több mint 500 bázisponttal fogja meghaladni a globális átlagot,

mert az üresedési ráta példátlan módon egyszámjegyűre csökken. A korszerűen kialakított logisztikai területek bérlőinek kifinomult elvárásai vannak, Brazília bővülő középosztálya magasabb szolgáltatási színvonalat igényel, amit az e-kereskedelem 2017-es 3%-ról 2024-es 11%-ra emelkedő elterjedtsége is tükröz. Ez évi átlagban 8,4%-os keresletet eredményez a modern logisztikai ingatlanok iránt.

6. A kaliforniai dominóhatás

Az új jogszabályok arra fognak törekedni, hogy korlátozzák a kínálatot a kulcsfontosságú lokációkon. A kaliforniai AB98 állami törvényjavaslat elfogadását követően arra számíthatunk, hogy 2025-ben más államokban – várhatóan a nyugati parton, New Yorkban, New Jersey-ben, Pennsylvaniában, Kolorádóban – is hasonló intézkedéseket fognak előterjeszteni. Válaszul a raktártulajdonosok napelemekbe, akkumulátortárolókba, elektromos autó töltőkbe és fenntartható építőanyagokba fektetnek be, hogy megfeleljenek a követelményeknek és jövőbiztossá tegyék az épületeket.

7. Nem lassul a globális kereskedelem

Az amerikai import az új vámok ellenére gyorsabban fog nőni, mint a GDP,

és a keleti part nagyobb részesedést fog szerezni a dokkmunkásokat képviselő International Longshoreman Association (ILA) szerződésének ratifikálása után. A szerződéses viták várható rendezése növelni fogja a bizalmat és a működési hatékonyságot, és a keleti part visszahódíthatja a bizonytalanság idején nyugatra tolódott volumeneket.

Címlapkép forrása: Prologis