Mi vár az ingatlanpiacra 2025-ben? - Fontos változásokra figyelmeztet a szakértő

Több olyan strukturális változás és globális trend is azonosítható, amely 2025-ben és azt követően meghatározza majd az ingatlanpiacot. Vajon merre fejlődik ezek hatására Budapest építészeti szempontból? Milyen hatással lesznek ezek a projektek finanszírozására és a befektetői döntésekre? És mit hozhat a piacon a fenntarthatóságra való törekvés? Többek között ezek a kérdések is szóba kerülnek a Gránit Pólus és a Portfolio közös szakmai eseményén, a Property Warm Up -on. Ennek kapcsán megkérdeztük Gyertyánfy Miklóst , a Gránit Pólus vezérigazgatóját, hogy miért érdemes részt venni az eseményen.