Szállodává alakul az egykori csokigyár Budapest belvárosában

Property Warm Up 2025 Ingatlanpiaci évindító konferencia, hogy tágabb perspektívából indítsuk az évet! Találkozzunk február 20-án!

A Stühmer Csokoládégyár Szentkirályi utcai gyára és irodaháza 1928-ban épült, de a Rákóczi út közelében található gyár és székház telkén már 1868-ban cukorkaüzem és üzlet működött, melyet az udvar déli és keleti oldalán 1883-ban, az északi oldalán pedig 1927-ben bővítettek udvari szárnyakkal, az utcai szárny pedig 1928-29-ben épült meg. Az épületet 1996-ban bérirodaházzá alakították, melyet most a franciaországi szállodalánchoz tartozó YOU ARE HUNGARY Kft. megbízásából a D55 Építész Iroda tervei alapján alakítanak át szállodává.

Ennek során összesen 94 szobát alakítanak ki az épületegyüttesben,

amelyek között három szobában emelt fürdőt hoznak létre, vagyis a nappali terének nagyítása miatt az ágy a fürdőszoba alá kerülhet. A szobák kétszemélyesek, de lesznek családi szobák és apartmanokat is kialakítanak. A pinceszinten pedig egy mozit és egy fitness termet is elhelyeznek.

Az építkezés jelenleg 85 százalékon áll, a szálloda nyitására nyáron kerülhet sor.

Címlapkép forrása: Shutterstock