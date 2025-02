Kilenc hotellel bővül Budapest szállodai kínálata

Dinamikus fejlődési pályára állt a budapesti szállodapiac 2024-ben, és az előrejelzések szerint 2025-ben újabb növekedés várható. A kereslet erősödése leginkább a folyamatosan növekvő számban visszatérő külföldi turistáknak köszönhető. Emellett az új szállodanyitások és a piaci trendek – például az apartmanszállodák térnyerése vagy az ikonikus épületek konverziója – új formát adhatnak Budapest szállodapiacának – árulta el a CBRE Magyarország szakértője.

Jelentős növekedésen ment keresztül a budapesti szállodapiac a tavalyi év során: a vendégéjszakák száma 2024-ben meghaladta a 9 milliót, ami több mint 10 százalékos éves növekedést jelentett. Budapesten egyértelműen a nemzetközi kereslet dominál. A fő küldőpiacok továbbra is az Egyesült Királyság, az Egyesült Államok és Németország, ugyanakkor a környező országokból – különösen Romániából, Lengyelországból és Csehországból – érkező turisták száma szintén határozott növekedést mutatott.

Nincs ez másként a kínai turisták esetében sem: ők is gyorsan visszatértek Budapestre, ami részben a közvetlen légi összeköttetések bővülésének köszönhető. 2024-ben a kínai vendégéjszakák száma megduplázódott az előző évhez képest. Ezzel párhuzamosan az orosz turisták száma a folyamatosan fokozódó geopolitikai helyzet miatt tovább csökkent, mintegy 80 százalékkal maradt el a 2019-es szinttől.

A fokozódó keresletre új szállodák megnyitásával válaszolt a piac, 2024-ben három új szálloda nyitott meg,

köztük az ötcsillagos Kimpton BEM Budapest, amely 127 szobával növelte tovább Budapest prémium kategóriás szállodai kínálatát. Jelenleg a fővárosban 21 ötcsillagos szálloda működik, és ez a szám tovább bővül, hiszen a következő években olyan fejlesztések várhatók, mint a Sofitel újranyitása SO/ márkanév alatt, vagy éppen a Gellért Szálló átalakítása, amely a Mandarin Oriental szállodalánc tagjaként születik újjá.

Bár az átadott új szállodák száma csökkent a 2023-as rekordévhez képest – ekkor közel 1500 új szoba jelent meg a piacon –,

2025-ben már kilenc új szálloda nyitása várható, összesen 800 új szobával.

A következő években pedig további 3700 szoba kerülhet piacra, ha valamennyi jelenleg tervezett beruházás megvalósul – mondta Csörget Balázs, a CBRE Magyarország vezető szállodai tanácsadója

Konverziók, apartmanszállodák és branded residence-ek

Az új szállodanyitások terén egyértelműen dominál a valamilyen korábbi funkcióval ellátott ingatlanok szállodává történő átépítése. A távoli munkavégzés térnyerése és a változó piaci igények miatt több irodaterület is nehezebben bérbeadható, amely ráerősít erre a trendre, mivel egyre gyakoribb, hogy irodaházakat szállodává alakítanak át. Kiváló példa erre több folyamatban lévő vagy tervezett belvárosi fejlesztés is: az egykori Sas Center, amely hamarosan egy 80 szobás szálloda formájában nyílik újra. De ugyanezt a koncepciót követi például a Váci utcai Center irodaház, amelyben az átalakítást követően a 200 szobás szálloda mellett apartman- és diákszállást is kialakítanak.

Az apartmanszállodák szintén egyre népszerűbbek Budapesten.

A Klauzál utcában a tervek szerint a Numa apartmanhotellánc első budapesti, 170 szobás egysége nyílik meg, amely teljes mértékben digitalizált működésével kínál érintkezésmentes vendégélményt. Az ilyen típusú szálláshelyek átmenetet képeznek a hagyományos szállodák és az Airbnb között. Valamennyi apartman saját konyhával felszerelt és egyaránt alkalmas rövid-, közép- vagy akár hosszabb távú tartózkodásra is.

Várhatóan a következő években megjelennek az első branded residence fejlesztések is Budapesten. Ezek olyan luxuslakások, amelyek nemzetközi szállodaláncok neve alatt működnek, és prémium szolgáltatásokat kínálnak tulajdonosaik számára. Ezek a fejlesztések a luxusingatlan-piac egy teljesen új szegmensét jelenthetik a fővárosban – tette hozzá a szakértő.

Kihívások és fejlesztési lehetőségek

Bár a kereslet folyamatosan növekszik, a budapesti szállodapiac még továbbra is elmarad a bécsitől. 2024-ben az osztrák főváros szállodáiban több mint 15,3 millió vendégéjszakát regisztráltak, igaz, ott a szállodapiaci kínálat (40 000 szoba) is jóval nagyobb, közel kétszerese a budapestinek.

Amiben Budapestnek leginkább fejlődnie szükséges a közeljövőben, az a nagyszabású nemzetközi expók, konferenciák bevonzása, amely különösön fontos a 4-5 csillagos szállodai szegmens számára.

Az ilyen jellegű konferenciaturizmus tekintetében fővárosunk még elmarad Prágához vagy Bécshez képest.

A budapesti szállodapiac az elmúlt évek nehézségei után stabil növekedési pályára állt, és még az idén további bővülésre számíthatunk. A turisták visszatérése mellett az új fejlesztések és piaci trendek – például az apartmanszállodák népszerűsége vagy az izgalmas új szállodai megoldások térnyerése – új lehetőségeket teremtenek a befektetők számára. Budapestnek minden adottsága megvan ahhoz, hogy egyre vonzóbb legyen a befektetők és a látogatók körében egyaránt, és a jövőben a régió legkeresettebb célpontjává váljon – összegezte a CBRE szakértője.

