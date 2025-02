Változik a lakásbiztosítási piac, a hűséges ügyfelek járhatnak pórul

A Groupama Biztosító szerint olyan irányt vehet a lakásbiztosítási piac, ami a KGFB-piacon már lezajlott, azaz új ügyfélnek lenni sokkal kifizetődőbb lehet, mint hűségesnek lenni egy biztosítóhoz. A társaság sajtótájékoztatóján elhangzottak szerint a 2024-es lakásbiztosítási kampány következtében tudatosabbak lettek az ügyfelek, az idei, szombaton kezdődő kampányban pedig a biztosító ügyfeleinek 10-15 százaléka mozdulhat meg.

Portfolio Biztosítás 2025 Március 4-én lesz a Portfolio Biztosítás 2025 konferenciája, amelyen a biztosítási és közvetítői piac színe-java értékeli a piaci és szabályozási aktualitásokat, érdemes eljönni.

Vészesen közeleg a márciusi lakásbiztosítási kampány, ehhez kapcsolódóan tette most közzé friss kutatásának eredményeit a Groupama Biztosító. A Groupama országszerte 560 ezernél is több lakásbiztosítást kezel, a szerződéseik átlagos éves díja 55-60 ezer forintra tehető.

Jelenleg a magyarok kétharmada rendelkezik lakásbiztosítással. A Groupama 1000 fős reprezentatív kutatásából ugyanakkor kiderült, hogy a meglévő lakásbiztosítási szerződések sok esetben elavultak:

a szerződések 30-40%-a idősebb 3 évnél, míg 10% esetében már legalább 10 évvel ezelőtt történt a szerződéskötés.

A mostani inflációs környezetben a biztosító úgy véli, feltétlenül érdemes felülvizsgálni, aktualizálni a meglévő szerződéseket, például az alulbiztosítottság elkerülése érdekében. Jó hír ugyanakkor, hogy a 2024-es lakásbiztosítási kampánynak jelentős tudatosságnövelő hatása volt, sokan éltek a rendkívüli lehetőséggel, és az idei kampányban is a tavalyi szintet elérő mozgásra számít a Groupama.

A kampány következtében tavaly némileg csökkent a biztosító szerződéseinek száma, azonban az új kötéseket tekintve a piacnál magasabb átlagdíjú szerződéseket tudtak megszerezni. Idén a saját portfóliójukat illetően arra számítanak, hogy a szerződések 10-15%-át mozdíthatja meg a márciusi kampány.

Szobonya László, a Groupama Biztosító lakossági nem-életbiztosítás termékmenedzsment vezetője kiemelte, hogy a 3 évnél régebben kötött szerződéssel rendelkező válaszadók alig fele gondolja megfelelőnek a védettségét, míg azok körében, akik 3 éven belül aktualizálták szerződésüket, 68% ez az arány.

Általánosságban a lakásbiztosítással rendelkezők 57%-a vélekedett úgy, hogy ingatlanja megfelelően védett a lakásbiztosítása révén,

de 22% bevallotta, hogy véleménye szerint nem megfelelő a védettsége. A biztosító elmondása szerint főként vidéken jellemző az alulbiztosítottság, míg Budapesten gyakoribb, hogy valakinek megfelelő értékre legyen biztosítva az ingatlanja.

A Groupama felmérése alapján a 2024-es kampányban 10 emberből 4-et nem sikerült elérni, azaz ennyien nem hallottak a kampányról. 10-ből 1 fő "lemaradt" vagy nem foglalkozott az üggyel, 2 fő azonban aktivizálta magát, és újrakötötte a lakásbiztosítását, akár biztosítón belül, akár biztosítóváltással egybekötve. Tízből ketten ugyan hallottak a kampányról, de úgy gondolták, nem tudnának jobb ajánlatot kapni a meglévő szerződésüknél, ezért nem váltottak, továbbá tízből egy fő mondta azt, hogy nemrég aktualizálta a lakásbiztosítását, ezért nem érzi időszerűnek, hogy felülvizsgálja azt.

Az értékesítési csatornák közül továbbra is vezet a személyes ügyintézés, a Groupama tapasztalatai szerint 75-80%-ra tehető azoknak az aránya, akik személyes jelenléttel kötik meg a biztosításukat. A tavalyi kampányban 33% már online kötötte meg új szerződését, míg 12% telefonhívás keretein belül tette ezt. A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb, 2023-as adata szerint 14,1% az elektronikusan kötött szerződések aránya az új szerzéseken belül, de a Groupama úgy véli, tavaly már 20% környékére nőhetett, elsősorban a márciusi kampánynak köszönhetően.

A kutatásból kiderült, hogy váltás esetén közel sem a díjszabás az egyetlen döntési szempont, legalább annyira fontos a lakásbiztosítás szolgáltatástartalma is. Gönczi Erika, a Groupama stratégiai és bankbiztosítási igazgatója elmondta, hogy az ügyfelek 84%-a számára teszi vonzóvá a terméket a kedvező díj, de 84% tartotta fontosnak a könnyű és egyszerű kárügyintézést is. A sokféle kockázatra kiterjedő biztosítási csomag, illetve a magas biztosítási fedezet egyaránt 80-80% számára vonzó, továbbá 79% tartotta fontosnak azt, hogy ismert és megbízható legyen a biztosító. Kevésbé bizonyult fontosnak az, hogy hűségkedvezmény legyen elérhető a biztosítási csomagban (73%), a szerződéskötés mellé kapható tárgyi ajándék pedig a lista legvégére került (59%).

A biztosító szerint a pénzügyi termékek esetében kevesebbet nyom a latban egy "akciós" ajánlat: míg az élelmiszerek kapcsán 87% tartotta ezt fontosnak, ruházat kapcsán pedig 84%, addig egy bankszámla esetében már csak 81% gondolja így, a lakásbiztosításhoz kapcsolódóan pedig 75% jelölte fontosnak az akciót.

A 2025-ös lakásbiztosítási kampány kapcsán a Groupama vezetői elmondták, hogy a tavalyihoz hasonlóan feltehetően a régebben aktualizált szerződések mozdulhatnak meg, de akik a tavalyi kampányban kötöttek szerződést, nekik is most érkezik el az évfordulójuk, és sokan díjemeléssel is szembesülhetnek majd. Az új ügyfelek számára azonban 30-50%-os akciókat is alkalmazhatnak a biztosítók, ami alapján egy hasonló jelenség terjedhet el a piacon, mint ami a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások (KGFB) piacán jellemző:

Új ügyfélként nagyon kedvező kondíciókat lehet elérni, az így kieső bevételt pedig a hűséges ügyfeleken hajthatják be a biztosítók.

A szombaton kezdődő kampányra vonatkozóan a biztosító tanácsai szerint érdemes időben elkezdeni a tájékozódást, átnézni a meglévő lakásbiztosításokat, és szükség esetén tanácsadó segítségét is igénybe lehet venni a szerződés aktualizálásában. A megnövekedett érdeklődésre a Groupama rugalmasabb nyitva tartással készül, de online is van lehetőség a régi szerződések felmondására és újrakötésére, ami egyszerűbb és kényelmesebb megoldás lehet az ügyfelek számára.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images