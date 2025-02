Most robbanhat fel igazán az adatközpontok energiaigénye: hogy alakítja át a raktárainkat a mesterséges intelligencia?

Bár az e-kereskedelemben az utóbbi időben visszaesés volt tapasztalható, úgy tűnik, hogy még ez az átmeneti lejtmenet sem befolyásolja a raktárak hosszú távú növekedési kilátásait. A piac új korszakba lépett: az ügyfelek egyre összetettebb műszaki követelményeket támasztanak, melyekben a mesterséges intelligencia is egyre nagyobb teret kap. Ez is szerepet játszik abban, hogy az adatközpontok energiaigénye ugrásszerűen nő - közölte a piac egyik szolgáltatója, a VGP.

Amikor a gazdaság 2012 körül kezdett talpra állni, és a recesszió kihívásai kezdtek elhalványulni, az e-kereskedelem ismét a növekedés egyik fő hajtóerejévé vált, és ez a trend sokáig tartotta is magát. 2020-ban a világjárvány alatt az emberek otthonukba zárkóztak, az e-kereskedelem exponenciálisan nőtt. Hirtelen mindenki online vásárolt, ami a logisztika fellendüléséhez vezetett. Új technológiákat vezettek be, és a vezető vállalatok nagymértékben költöttek raktáraikban automatizálásra és robotikára. Ez megváltoztatta az ingatlanszolgáltatókkal szemben támasztott elvárásokat is, komplexebb megoldásokat vártak el.

Azóta az e-kereskedelmi ágazat arra összpontosít, hogy kihasználja a kiszélesedett lábnyomát, és szünetet tartott az ingatlanterjeszkedésben. Mivel azonban az ipari vállalatok egyre inkább arra törekednek, hogy visszahozzák a termelést Európába, és környezetbarátabb épületekbe költözzenek, betöltötték a keletkezett űrt, és az ipari ingatlanok iránti kereslet továbbra is erős maradt.

Mesterséges intelligencia az ipari ingatlanokban

A szigorodó energiahatékonysági követelmények mellett egyre nagyobb teret nyer a mesterséges intelligencia (MI) használata. Az MI szerepe várhatóan az energiaszektorban lesz jelentős, de az energiarendszerek jövőbeli kialakításában, a villamosenergia-kereskedelemben, az intelligens hálózatok, valamint a villamosenergia-, a hő- és a közlekedési ágazat integrációjában is változásokat hozhat.

A mesterséges intelligencia által vezérelt jövőhöz szükséges adatközpontok jelentős mennyiségű villamosenergiát igényelnek, és ez az igény csak növekszik.

Jelenleg az adatközpontok a globális energiafogyasztás 4-5 százalékát teszik ki, a becslések szerint ez az arány az elkövetkező években akár 30 százalékra is emelkedhet.

Ugyanez a tendencia érvényes az elektromobilitás elterjedésére is. A zöld energia rendelkezésre állása kulcsfontosságú lesz a fenntartható gazdasági növekedés szempontjából.

A VGP emellett úgy tapasztalja, a rendelkezésre álló földterületek egyre szűkösebbek lesznek Európában, ami korlátozni fogja a zöldmezős projektfejlesztés lehetőségét. Ezért

alapvető fontosságú, hogy egyre több barnamezős beruházás - korábban használt területek vagy ipari hulladékterületek újrahasznosítása - valósuljon meg.

Ez kifejezetten azokra a projektekre vonatkozik, amelyek nem minősülnek ipari örökségi területnek, és amelyek modern kereskedelmi ingatlanokká alakíthatók, szükség esetén bővíthetők, felújíthatók és újrahasznosíthatók.

