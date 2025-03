Négy dolog, ami erősen befolyásolja a lakáspiac alakulását - Merre tartunk 2025-ben?

A hazai infláció, a forintárfolyam és az MNB-alapkamat, a reáljövedelmek és a fogyasztói bizalom, valamint a GDP arányában mért háztartási hitelek azok, amelyek a lakáspiaci folyamatokra erős hatással vannak - derül ki az MBH Elemzési Centrum negyedévente megjelenő Lakáspiaci Kitekintőjéből, ami arra is rámutat, hogyan hat a kormány Új Gazdasági Akcióterve az ingatlanpiacra, illetve milyen árváltozásokat látunk.

Lakáspiacra ható tényezők

A hazai infláció alakulása (év/év, %)

A forint gyengülése, a jövedékiadó-emelések és az élelmiszerinfláció meglódulása miatt az MBH szerint idén nem várható, hogy toleranciasávon belül marad az átlagos infláció, de az MNB várhatóan óvatos politikája is segít az inflációt kordában tartani, így 2026-ban már bőven célsávon belülre várják az átlagos drágulást.

A forintárfolyam és az MNB alapkamat

További forint-gyengülésre nem számít az MBH, de jelentős erősödésre sem. Az inflációs kilátások emelkedése mellett az MNB nem igazán engedheti meg a forint gyengülését, de a vámfenyegetések miatt a forint volatilis maradhat.

A reáljövedelmek és a fogyasztói bizalom

A bérdinamika vélhetően továbbra is meghaladja a következő hónapok inflációs adatait, amely révén a háztartások számára elkölthető jövedelem is tovább emelkedhet.

Háztartási hitelek a GDP arányában

A hazai háztartási hitelállomány a GDP arányában az egyik legalacsonyabb az EU-ban, így továbbra is érdemi tér mutatkozik a hitelpenetráció növekedésére.

Hogyan hat az Új Gazdasági Akcióterv az ingatlanpiacra?

A lakhatási nehézségek enyhítése központi kérdése a kormány Új Gazdaságpolitikai Akciótervének – mely a megfizethető lakhatás biztosításán túl, multiplikátor hatásán keresztül, több ágazatnak is lökést tud adni, így a gazdasági növekedésre is hatással lehet. A lakáspiacot érintő intézkedések egy része a fővárosra fókuszál, másik része pedig országos hatáskörű. A lehetséges hatásokról az alábbi cikkben mi is írtunk:

Merre tart a lakásárindex?

Az alábbiakban pedig a tavalyi harmadik negyedéves MBH-lakásárindex látható - a másik kettő lakásárindexhez képest - ami alapján a negyedéves változásokban kisebb megtorpanás történt, de az éves áremelkedés mértéke még így is 10 százalék felett van.

