Megújult Budapest egyik bevásárlóközpontja

Közel kétmilliárd forintos fejlesztéssel teljesen átalakult a Lurdy Ház. A közel 90 ezer négyzetméteres komplexum felújítása a régió növekedéséhez igazodva indult el - közölte a bevásárlóközpontot üzemeltető cégcsoport.

Portfolio Retail Day 2025 Ne maradj le az év legfontosabb retail eseményéről, hiszen a találkozó lehetőséget teremt a tapasztalatcserére, a kiskereskedelmi-szektor legnagyobb kihívásainak megvitatására!

A négy évig tartó fejlesztés során teljesen megújultak a belső terek burkolatai, a bevásárló- és irodaközpont közösségi terei, a rendezvényközpont műszaki rendszere, valamint a ház világítása.

A felújítás azonban itt még nem állt meg, az idei évben is zajlik a bevásárló-, iroda és rendezvényközpont korszerűsítése.

A legtöbben talán a bevásárlóközpont funkciójáról ismerik a Lurdy Házat, a közel 90 000 négyzetméteres komplexum azonban a retail egységeken túl 21 000 négyzetméteren irodákat és egy 5600 négyzetméteres konferenciaközpontot is magába foglal.

A IX. kerület ezen része dinamikus fejlődésen ment át az elmúlt években, ami a Lurdy Háznak is új lendületet adott: 5-6 ezer új lakás épült meg a környéken, jelenleg is folyamatban van a Cordia közel 800 lakásos lakóparkjának kivitelezése a Vágóhíd utcában, valamit a City Pearl mini városközpont is egyre jobb készültségben áll, a 4,8 hektáros Közvágóhíd városrész átalakulásával mintegy 10 lakóépületet, 4 irodaházat, egy hotelt és egy bevásárlóutcát is kialakítanak.

"A következő aranykor, a lokáció újabb felértékelődését a Diákváros megépülése hozhatja majd el" - mondta el Szilágyi Csaba, a Lurdy Ház ügyvezető igazgatója a komplexum bejárása, a fejlesztések bemutatása közben.

A "kőboltok" világának iparági trendjei is terítékre kerülnek az április 2-i Portfolio Retail Day konferencián, ahol vezető szakemberek a CBRE kutatási igazgatója, Borbély Gábor moderálásával külön panelbeszélgetésben vitatják meg a magyarországi plázák, bevásárlóutcák, bevásárlóparkok, és klasszikus kisboltok helyzetét, illetve jövőjét.



A beszélgetés résztvevői: Cseresnyési Ádám, bérbeadási igazgató, ECE Projektmanagement Budapest; Csordás Stefi, B2C üzletág vezető, Westend; Simon Tamás, értékesítési igazgató, Indotek Group.



Teljes konferenciaprogram és jelentkezés itt.

A komplexum felújítása 2021-ben indult el, igazodva a bővülő gazdasági lehetőségekhez és az üzleti szféra változó igényeihez.

A mintegy 5 millió eurós beruházás során elsőként a belsőépítészeti felújítások kezdődtek el,

megújult a foodcourt, a mosdók, a bevásárlóközpont közös területei, az irodaterületek közösségi terei, a folyosók, konyhai részek, majd tavaly nyáron befejezték a konferencia központ belsőépítészeti és gépészeti felújítását.

Idén is folytatódik a korszerűsítés, 2025 lesz az energetikai fejlesztések éve, egyelőre még csak becslések állnak rendelkezésre, de az idei energetikai korszerűsítések is milliós nagyságrendű beruházást jelenthetnek.

„Az elmúlt évek munkálatai során sikerült valódi identitást és egyedi arculatot adni a komplexumnak, amely most már nemcsak gazdasági, hanem társadalmi szempontból is jelentős értéket képvisel.” – emelte ki Szilágyi Csaba. A fejlesztések gazdasági hatásai már most kézzelfoghatóak. A látogatottság mintegy 15 százalékkal emelkedett, az irodahelyiségek kihasználtsága meghaladja a 93 százalékot, az üzlethelyiségeké pedig a 95 százalékot. A Lurdy Ház közel száz vállalatnak és több mint ezer munkavállalónak biztosít üzleti környezetet.

A kereskedelmi központ jelleg mellett a szolgáltatási portfólió bővítése és színesítése is cél az épület esetében. Ennek egyik példája, hogy többféle sportolási, kikapcsolódási lehetőséget is kínál: 2500 m²-es edzőterem, egy 1000 m²-es falmászóközpont, valamint egy regenerációs kezeléseket kínáló krio centrum is rendelkezésre áll. A közeljövőben egy küzdősportcentrum is megnyitja kapuit. A vezetőség célja, hogy a Lurdy megkülönböztető jegye a minőségi szabadidő eltöltésének a lehetősége legyen.

Forrás: Portfolio

Az épület bejárása során az ügyvezető igazgató a retail szektor transzformációja során tapasztaltakról is beszámolt, elmondta, hogy az online vásárlások előretörésének egyik hatása - főleg a fashion szektorban - hogy nem minden szereplő tud rentábilis maradni a fizikai térben.

Forrás: Portfolio

Címlapkép forrása: Shutterstock