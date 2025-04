Új vezető csatlakozik a TriGranit csapatához

Bérbeadási és Vagyongazdálkodási Vezetőként csatlakozik a TriGranit csapatához Marta Zawadzka - közölte a társaság.

Portfolio X-Cycling Day Újra Property X! - A Portfolio legélménydúsabb, legsportosabb ingatlan X finanszírozás X építőipar konferenciája idén is Füredre hívja a szakma kiemelt szereplőit! Találkozzunk!

Marta Zawadzka közel egy évtized után tér vissza, hogy irányítsa a vállalat kulcsfontosságú projektjeinek bérbeadását – köztük a varsói Signum és a krakkói Bonarka for Business fejlesztéseket –, valamint felügyelje a TriGranit teljes közép- és kelet-európai portfóliójának bérbeadási stratégiáját. A szakember több mint 20 éves tapasztalattal rendelkezik a lengyel és európai ingatlanpiacon, szakértelme kiterjed a bérbeadásra, vagyongazdálkodásra, és kereskedelmi stratégiákra.

Marta legutóbb a Yareal bérbeadási és vagyongazdálkodási igazgatói pozícióját töltötte be, ahol irodák és kiskereskedelmi területek bérbeadásáért volt felelős, beleértve a varsói LIXA-t és a SOHO by Yareal kiskereskedelmi részét. Korábban vezetői pozíciókat töltött be az Avestus Real Estate-nél, a NEINVER-nél, a Kulczyk Silverstein Properties-nél, a GTC-nél és azt megelőzően a TriGranit-nál is.

Az EMCC akkreditált mentora, és rangos egyetemeken végzett, többek között a Varsói Egyetemen, a Jagelló Egyetemen, az AGH Műszaki Egyetemen, a Varsói Közgazdasági Egyetemen és a Harvard Business School-on.

Tomasz Lisiecki, a TriGranit vezérigazgatója elmondta: "Nagy örömmel fogadtuk Martát ismét csapatunkban. Tapasztalata és stratégiai gondolkodásmódja kulcsfontosságú a Signum és a B4B projektjeink sikerének biztosításában, különösen a mostani, növekedési időszakban."

Címlapkép forrása: TriGranit