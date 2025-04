Földrengésveszély: miért állnak stabilan a japán felhőkarcolók, míg mások összeomlanak?

Jelentős károkat okozott Mianmarban a múlt pénteki 7,7-es erősségű földrengés , melynek érdekessége, hogy bár Mianmar földrengésveszélyes övezetben fekszik, a szintén érintett Thaiföld és Kína nem tartozik a magas kockázatú területek közé. Ennek ellenére a földmozgás következtében egy bangkoki épület is összeomlott. Az utóbbi években egyre több földrengésveszélyes térségben épülnek toronyházak, ezek azonban mégis ellenállnak az erősebb földrengéseknek is. Hogy mi az oka ennek, azt egy japán felhőkarcoló példáján keresztül mutatjuk be.