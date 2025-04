Kongatja a vészharangot az építőipar - Ebben bízhat az ágazat

A hazai építőipar harmadik éve küzd a megrendelések csökkenésével, ami az ágazat minden szereplőjét érinti. Miközben a tavalyi évben az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer (EKR) program átmeneti keresletnövekedést hozott bizonyos szigetelőanyagok piacán, a szektor egészében továbbra is komoly értékesítési nehézségek tapasztalhatók, de számos program indult és folytatódik, melyek reményt adhatnak az ágazatnak - osztotta meg a piac egyik szereplője.

A magyarországi magasépítési ipar immár harmadik éve szenved el megrendeléskiesést, ami néhány vállalatnál és vállalkozásnál létszámleépítésekhez is vezetett. A nehéz helyzet az ágazat valamennyi szereplőjét – gyártókat, kereskedőket és kivitelezőket egyaránt – megviseli - mondta el Biró Antal, a Celsius Építőanyag-Kereskedő Kft. ügyvezetője.

Az elmúlt évben egyedül az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer keretében jelentkezett számottevő kereslet a szálas szigetelőanyagok, különösen az üveggyapot termékek iránt. A meghirdetett ingyenes padlásfödém szigetelési program jelentős mennyiségű anyagot igényelt, amelyet a tradicionálisan a piacon lévő gyártók a nyugati piacok gyengélkedése miatt tudtak kielégíteni - tette hozzá.

Minden más építőanyag esetében azonban visszaesett a kereslet, így a gyártók és kereskedők komoly értékesítési problémákkal küzdenek.

A hazánkban gyártó és a hazai piacot kiszolgáló, többnyire multinacionális hátterű szigetelőanyag-gyárak összkapacitása meghaladja a belpiac jelenlegi igényeit.

Ezek a vállalatok az országokat átívelő piacpolitikájuknak és gyártói kapacitásuknak köszönhetően képesek fenntartani termelésüket - emelte ki.

Az EKR program néhány hónapos szünet után várhatóan újraindul. Ez nagy segítség azoknak, akik önerőből, vagy akár még támogatás révén is nehezen képesek arra, hogy épületeiket szigeteljék, márpedig a hazai közel 4,5 milliós lakásállománynak még igen jelentős részét kellene ahhoz energetikailag fejleszteni, hogy érdemi energiamegtakarítás jöjjön létre, ezáltal az egészségre káros égéstermék-kibocsátás is érdemben csökkenjen. Ez pedig már nemcsak energiamegtakarítási kérdés, hanem kibővített nemzetgazdasági érdekek révén a szállópor csökkenése miatt egészségügyi felelősség is.

Ez a program a jelenlegi információk szerint továbbra is csak a szálas üveggyapot termékek piacán okozhat majd átmeneti leterheltséget, mivel számottevő import üveggyapot-kapacitás érhető el, továbbá a tervek szerint 2025 második félévében a hazai Masterplast vállalat új üveggyapot gyára is megkezdi a termelését.

A szigetelőanyag-termékek árváltozását jelentősen befolyásolja a forint-euró árfolyam ingadozása, mivel nagy a hazai szegmens importkitettsége.

A szálas-szigetelőanyag (kőzet és üveggyapot) termékek árai az idei évben várhatóan átlagosan 5 százalékkal emelkednek, a közgazdasági kereslet-kínálat törvényszerűségeivel ellentétesen. Ennek további okai a globális-európai árszintek és a szállítási költségek emelkedése - véli a szakember.

Bár a kormány kedvező hitelezési kamatkörnyezetet teremt a KAVOSZ programon keresztül, ez önmagában nem elegendő a szektor problémáinak orvoslására. A geopolitikai helyzet miatt minden gazdasági szereplő – egyének, vállalkozások és vállalatok egyaránt – bizalmi válságot élnek át, ami megnehezíti a fejlesztések tervezését és visszaveti a gazdasági fejlődést.

Az állam által meghirdetett Otthonfelújítási és Lakásépítési program pozitív kezdeményezések, és bizalommal töltheti el a piac összes szereplőjét, de hatásuk a reálgazdaságban csak fél-egy év késéssel fog markánsan realizálódni.

A nagy kérdés az, hogy a kisebb és gyenge tőkeszerkezetű cégek miként vészelik át ezt az időszakot.

