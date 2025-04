Tényleg majdnem annyiba kerül egy felújítandó lakás, mint egy jó állapotú?

A magyar lakáspiac fékezhetetlen áremelkedése nyomán több piaci anomália is kezd kialakulni, ezek egy része valóban létező tendencia, más részük viszont inkább a városi legenda kategóriája. Az egyik ilyen egyre többet emlegetett vélemény, hogy a már majdnem annyiért lehet felújítandó lakást venni, mint jó állapotút. Annak próbáltunk utánajárni az OTP Ingatlanpont szakértőinek segítségével, hogy mennyi a fenti állítás valóságalapja. A beszámolók szerint a különbség valóban szűkült valamelyest, de egyelőre az egész országban elmondható, hogy egy jó állapotú lakás még mindig drágább lehet, mint egy felújítandó, hiszen az utóbbi esetében számolni kell a felújítás költségeivel is.

Az utóbbi hetekben egyre több forrásból hallani, hogy a felújítandó lakások iránti kereslet meredeken emelkedett, ezért ma már nem ritka, hogy majdnem ugyanannyit hajlandók kifizetni értük a vevők, mint egy jó állapotú ingatlanért. Ha valóban így lenne, az szokatlan jelenség lenne a piacon, hiszen egy felújítandó lakás esetében a vevőnek extra költségekkel is számolnia kell. Lehetnek persze olyan érdeklődők, akik szeretnék a saját ízlésükre formálni a lakásukat, nekik akár ideális lehet egy felújítandó ingatlan, de az OTP Ingatlanpont szakembereinek beszámolói alapján nem az az általános, hogy szinte ugyanannyit hajlandók fizetni érte, mint egy jó állapotúért. Az egyértelműen látszik, hogy szűkül a jó állapotú lakások kínálata, ezért sokan kényszerből döntenek a felújítandó kategória mellett, a másik ok pedig gyakran a vásárlásra szánt összeg, ami az áremelkedések után sokszor már nem elegendő egy jó állapotú lakásra.

A lakás állapotát illetően az árkülönbség területenként és településenként eltérő, de átlagosan 20-30%-os ez a differencia

– számolt be tapasztalatairól Farsang Sándor, az OTP Ingatlanpont északkelet-magyarországi régióvezetője. Szerinte az utóbbi időszakban az olló picit talán zárult, az átlagemberek számára elérhető 1-2 szobás lakótelepi lakások esetében a nagyobb kereslet miatt már a felújítandó lakások is indokolatlanul magas irányáron kerülnek a piacra. Van még különbség, de mostanra a felújítandó lakások is túlárazottak a régióban – emelte ki Markó Ildikó, az OTP Ingatlanpont dél-dunántúli régióvezetője. Tapasztalata szerint a nem túlárazott felújítandó ingatlanok rövid idő alatt elkelnek. Hasonló, 20-30%-os átlagos árkülönbségről számolt be Komádi Csaba észak-dunántúli régióvezető, hozzátéve, hogy

a differencia néhány városban, például Győrben vagy Székesfehérváron a 40%-ot is elérheti a jó állapotú lakások javára.

Az árkülönbség nagyban függ attól, hogy mennyi az adott területen az átlagos négyzetméterár, hiszen a felújítás költsége viszonylag állandó az egész országban – emelte ki Piros Szilvia, az OTP Ingatlanpont dél-alföldi régióvezetője. Gyakorlati tapasztalata alapján elmondta, hogy az alacsonyabb átlagárú településeken akár 25-30%-kal is drágább lehet egy jó állapotú lakás, míg a magasabb árkategóriába eső területeken ez a különbség sokszor legfeljebb csak 10-15%.

Budapesten a felújítandó lakások átlagára 750-850 ezer forint között mozog négyzetméterenként, míg a jó állapotú ingatlanok esetében az ár egyre gyakrabban az 1 millió forintot is meghaladja

– emelte ki Bagi Tímea, az OTP Ingatlanpont vezető értékesítési tanácsadója, a budapesti régió mentora. Szerinte a fővárosban is a jó állapotú lakásokat keresik elsősorban a vevők, de a felújítandó ingatlanok sem eladhatatlanok. Az utóbbi ingatlanokat két vásárlói réteg keresi, az egyik a befektetői kör, a másik pedig a vidéki ügyfelek, akik gyermekeiknek vásárolnak és nem riadnak meg a felújítástól, vannak szakember ismerőseik, vagy akár ők is értenek a felújítási munkálatokhoz – tette hozzá.

A jelenlegi piaci környezetben a lakás állapota az értékesítési időt sem feltétlenül befolyásolja. A szakértők szerint az alacsonyabb árfekvésű lakásoknál a felújítandó és a jó állapotú ingatlanok is hamar gazdára találnak, a drágább kategóriában viszont főleg a jó állapotúakat keresik a vevők. A régióvezetők többsége azt tapasztalja, hogy a vevők összességében a jó állapotú lakásokat keresik, ez alól kivételt jelentenek azonban a falusi CSOK által érintett települések, ahol gyakran inkább a felújítandó ingatlanok iránt nő meg a kereslet, melyeket a támogatásból fel tudnak újítani.

Ha valaki mégis felújítandó lakás vásárlása mellett dönt, figyelembe kell vennie az extra költségeket is, ugyanis ez adhatja meg az árkülönbséget. Farsang Sándor elmondása szerint egy átlagosnak számító, 50-60 négyzetméteres panellakás esetében is nagy lehet a szórás, 4-10 millió forint közötti felújítási költséggel lehet kalkulálni. Komádi Csaba becslései szerint az Észak-Dunántúlon 100-110 ezer forintos felújítási költséggel lehet számolni négyzetméterenként, vagyis egy átlagos panellakásra jó eséllyel további 5-6 millió forintot kell rákölteni. Szerinte a vevők gyakran alulbecsülik előzetesen ezeket a költségeket. Meglepő módon Bagi Tímea szerint Budapesten éppen ellenkezőleg, gyakran túlbecsülik a felújítási költségeket a vevők.

Címlapkép forrása: Shutterstock

