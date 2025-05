Letarolják a piacot: félmillió négyzetméternyi ingatlan állt át zöld energiára

Több budapesti irodaház és ipari park 2025-től teljes egészében zöldenergiával működik, az átállás pedig évente mintegy 8500 tonnával csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást.

Portfolio Property X 2025 Újra Property X! - A Portfolio legélménydúsabb, legsportosabb ingatlan X finanszírozás X építőipar konferenciája idén is Füredre hívja a szakma kiemelt szereplőit! Találkozzunk!

A Futureal-csoport fejlesztése több mint félmillió négyzetméternyi ingatlant érint, köztük a Budapest ONE és a Corvin Innovation Campus irodaházakat, az Etele Plaza bevásárlóközpontot, valamint a HelloParks hálózat négy ipari megaparkját - írják sajtóközleményükben. A szükséges villamos energia részben helyben termelt, főként napelemes rendszerből származik,

így az épületek 15 százaléka már ilyen módon működik.

Az új lakóingatlan-projektek kivitelezése szintén kizárólag zöldárammal történik. Ide tartozik például a Marina City nevű, 13. kerületi fejlesztés is, amely egy 14 hektáros rozsdaövezeti területen valósul meg, több mint 2500 tervezett lakással.

A megújuló forrásból származó energia részbeni helyben termelését tanúsított zöldáram-vásárlás egészíti ki, amely garantáltan magyarországi megújuló erőművekből származik, amit származási garancialevelek (GO) igazolnak.

A fejlesztéseket már a tervezéskor fenntarthatósági szempontokhoz igazítják. Több létesítmény nemzetközi BREEAM-minősítéssel is rendelkezik: például a Budapest ONE és a Corvin Innovation Campus "Excellent", az Etele Plaza pedig "Very Good" tanúsítást kapott. A HelloParks Maglód MG3 az első magyarországi ipari ingatlan, amely elérte a BREEAM New Construction kategória "Outstanding" szintjét. Emellett a fóti FT1 raktárcsarnok teljesíti az EU fenntartható befektetésekre vonatkozó taxonómiai követelményeit is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images