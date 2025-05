A kormány képviselője az ingatlanfejlesztőkkel tárgyalt

Portfolio Property X 2025 Újra Property X! - A Portfolio legélménydúsabb, legsportosabb ingatlan X finanszírozás X építőipar konferenciája idén is Füredre hívja a szakma kiemelt szereplőit! Találkozzunk!

Az államtitkár megjegyezte, hogy szerinte "átfogó szabályozási reformot" hajtottak végre: törvényi és rendeleti szinten is új kereteket alkottak. Kifejtette:

Tudjuk, hogy a minőségi fejlesztés többletköltséggel járhat, de hisszük, hogy a hosszú távú célok érdekében ez vállalható teher. Erről egyeztettünk az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal vezetésével is. Visszalépés nem lesz – a gyakorlati kivitelezésben továbbra is partnerként segítjük a piac szereplőit.

Hozzátette, hogy több ponton is alkalmazkodtak a mai realitásokhoz. "Megváltoztattuk a parkolási szabályozást: míg korábban az OTÉK nem adott lehetőséget az önkormányzatoknak az eltérésre, most már – A magyar építészetről szóló törvény és a TÉKA alapján – Budapest belvárosában is el lehet tekinteni a felesleges parkolóhelyek kialakításától. A fejlesztők azonban jelezték, hogy a jogi lehetőség ellenére több önkormányzat nem működik együtt a megvalósításban".

Ezért ma határozott vállalást tettem, hogy további gyakorlati lépéseket teszünk a mai városhasználati szemlélethez igazodva. Értelmetlen, felesleges parkolóhelyek ne épüljenek – de ahol valóban szükséges, ott a parkolás legyen megoldott! Elindítjuk a településrendezési szerződések jogszabályi kereteinek felülvizsgálatát is, hogy egy átláthatóbb és kiszámíthatóbb rendszert alakítsunk ki.

- szögezte le Lánszki Regő.

