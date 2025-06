Nagyszabású ingatlanprojekt jön a Corvin-negyednél, borsos árakon lehet hozzájutni az új lakásokhoz

A Cordia sajtóeseményén az ingatlanfejlesztő társaság vezetői bemutatták az aktuális lakáspiaci helyzetet, ismertették az elkészült és készülő fejlesztéseiket, valamint azt is leleplezték, milyen teljesítményre számítanak a piactól az év hátralévő részében.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum Ne hagyd ki az év legfontosabb ingatlanközvetítői eseményét! A szeptember 17-i REA 2025 SUMMIT remek lehetőséget kínál arra, hogy naprakész, gyakorlati tudást szerezz a legújabb ingatlanpiaci, jogi, szabályozási és finanszírozási kérdésekről, és találkozz az iparág kulcsszereplőivel! Jelentkezz Te is!

Görög Áron, a Cordia kereskedelmi igazgatója a 2025. első negyedévi ingatlanpiaci folyamatokról úgy fogalmazott, rendkívül intenzív időszakon van túl a piac, hiszen 3000 új építésű lakástranzakció ment végbe Budapesten, és áprilisban is újabb 1000 adásvétel valósulhatott meg. Ez annak fényében különösen pörgő piacot jelent, hogy 2024-ben egy év alatt összesen 7400 új építésű lakás cserélhetett gazdát a fővárosban. Azelőtt a 2023-as év mélypontot hozott (3600 tranzakció), 2022-ben pedig 5000 tranzakció történt.

A legfrissebb számok ugyanakkor lassulást mutatnak, május végén és június elején már érezhetően visszább esett a piac lendülete, azaz a visszarendeződés ugyanolyan gyors lehet, mint az év eleji felfutás volt. A hatalmas sokkszerű kilengést minden bizonnyal a nagy állampapír-kifizetések okozták, sőt, már a 2023-as évben is volt hatásuk az állampapíroknak, mivel részben elszívták a tőkét a lakáspiacról. Az idei évben ismét meglehet a 2024-ben látott 7400 budapesti újlakás-tranzakció, különösen úgy, hogy nyár végén és ősz elején ismét szignifikáns felfutást okozhatnak az állampapír-lejáratok.

Az árdinamika erős, tavaly év végén átlagosan 1,6-1,7 millió forint közti négyzetméteráron forogtak a fővárosi új építésű lakások, mostanra 1,7-1,8 millió forint közti számokról beszélhetünk, de nagy területi eltérésekkel:

Budán az átlagos új építésű négyzetméterár elérte a 2 millió forintot, és Pesten is megvan már az 1,7 millió forint.

A 8. kerület valamivel olcsóbb Pesten belül is, nagyságrendileg 1,5 millió forint a négyzetméterár, de a Corvin-negyed gyakorlatilag külön életet él a helyi piac többi részétől, a Corvin Sétány mentén 30%-os felárral lehet kalkulálni, ami a bérleti díjakban is megjelenik. A Corvin Next projektnél mintegy 1,9 millió forint most az árazás, még összesen 20 eladó lakás van, a környéken pedig összesen 220-230 darabos piacról lehet beszélni, ami egy kis hányadát jelenti a 6 ezer fölötti budapesti piacnak. Az ilyen belvárosi lokációjú ingatlanokból tehát alulkínálat van – húzta alá Görög Áron.

Korsós Ágnes, a Futureal-csoport projektigazgatója a sajtóeseményen bejelentette, hogy ma indul egy új projekt regisztrációja, melynek keretein belül

a Corvin Innovation Campus projekt jelenleg szerkezetkész ingatlanjából egy irányváltással irodaház helyett egy 250 lakásos lakóépületet hoznak majd létre.

Ez a piacon teljesen úttörő megoldásnak számít, amely a megváltozott igényekre reagál rugalmasan. Az új projekt neve Corvin Campus by Cordia, és főként a befektetői célcsoportot kívánja megszólítani, a cég várakozása szerint 80%-ban befektetési céllal kelhetnek majd el a lakások, amelyek többnyire kis méretű, stúdió jellegű lakások lesznek. A finanszírozás a megszokott 10-90 konstrukcióval lehetséges, azaz 10% befizetéssel lefoglalhatóak lesznek a lakások, a fennmaradó 90%-ot pedig elegendő a birtokba adáskor rendezni. A várható átfutási idő jóval rövidebb lesz, mintha „nulláról” kellene felépíteni a lakásokat, hiszen az eredetileg irodaháznak készült komplexum már szerkezetkész állapotban van, ez 10-12 hónap előnyt jelenthet.

Kovács Gábor, a Cordia főépítésze rávilágított, hogy a bruttó 25 ezer négyzetméteres irodaháznak szánt épület átalakítása a gyors piacra lépés szempontjából pozitívum, de az alkalmazkodás nem volt zökkenőmentes. Az irodák ugyanis másmilyen szerkezettel és nagyobb belmagassággal készülnek, mint a lakások, de ezeket a problémákat át lehetett hidalni, jelenleg az engedélyeztetés irányába halad a folyamat, és végül 3,2-3,4 méter közti nettó belmagasságú ingatlanok készülnek majd. Ez az új építésű lakások piacán teljesen unikális megoldás. Véleménye szerint az egyetemek közelsége előnyt jelent, a kisebb méretű, egy hálószobás lakásokat az egyetemista bérlői réteg is keresheti majd.

Török Tamás, a Cordia Futó utcai „Corvin Next” projektjének igazgatója felidézte, hogy 2022 novembere és 2025 márciusa között lezajlott a kivitelezés, 75%-ban egy-két hálószobás lakások épültek meg, három- és négy hálószobás lakásból kevesebb van az épületben. Érdekesség, hogy a vevőknek alig 25%-a mondta, hogy saját célra használná az ingatlant, azaz dominál a befektetési célú vásárlás. A devizaárfolyamok ingadozása miatt a cég lehetővé tette, hogy euróban szerződjenek a vevők, ezzel a lehetőséggel végül 10% élt, a nagy többség forintban szerződött és fizetett. 85%-ban magyarok veszik a lakásokat, mintegy 5%-ra tehető a cégként vásárlók köre, és kis hányadban külföldi vevők is jelen vannak a piacon.

A vásárlást 70% saját tőkéből finanszírozta, banki hitelt 20% vesz igénybe,

egy kisebb csoport pedig más megoldásban (pl. munkáltatói kölcsönben vagy lízingben) gondolkodik.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ