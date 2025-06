Döbbenetes, de igaz: a Balatonon még a budapestinél is magasabbak lehetnek az ingatlanárak

Habár egyes balatoni települések ingatlanárai a fővároséval vetekszenek, a Balatonnál idén mégis kisebb volt az áremelkedés a budapestihez képest – derül ki a zenga.hu ingatlankereső portál adataiból. A legtöbb hétvégi házat Siófokon hirdetik, a legdrágább Tihany, legolcsóbban pedig a Tisza-tónál vásárolhatunk üdülőt.

A zenga.hu adatai szerint az év kezdete óta az országos nyaralókínálat stabilnak mondható, azaz minden esély megvan arra, hogy mindenki megtalálja a számára megfelelő ingatlant. Már ha a pénztárcája is engedi.

Tihany a Balaton Rózsadombja

Megszokott dolog, hogy a tipikus üdülőtérségek közül a Balatonnál a legdrágábbak az ingatlanok. “Az újépítésű lakások miatt azonban nagyon nehéz mérni az éves árváltozás mértékét, hiszen egy-egy új – az átlagosnál jelentősen drágább – projekt kínálatba kerülése jelentősen befolyásolhatja a kisebb településeken az átlagárat. Az ugyanakkor látszódik, hogy a Balaton-part településein a budapestinél kisebb volt az áremelkedés, aminek szerepe lehetett abban, hogy a kereslet az országos átlagnál kisebb mértékben esett itt vissza” – mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.

A kisebb áremelkedés ellenére is vannak azonban a Balatonnál olyan települések, ahol a hirdetők már a budapesti négyzetméterárakkal számolnak, főként a partközeli újépítésű lakóparkok esetében. Az átlagos hirdetési négyzetméterár a zenga.hu adatbázisa szerint jelenleg 1,2 millió forint.

A legdrágább település továbbra is Tihany, ahol közel 2,4 millió forintos négyzetméteráron hirdetik a nyaralókat,

de szintén a 2 millió forintos átlagos hirdetési négyzetméterár közelében van Balatonszemes és Balatonfenyves is, ami a sok partközeli vagy újépítésű, kiemelkedően drága ingatlannak köszönhető.

A legtöbb nyaralót Siófokon hirdetik, ahol 1,4 millió forint az átlagos négyzetméterár, ezenkívül nagyon sok üdülőt hirdetnek a déli parton Balatonboglár és Balatonmáriafürdő között is. Ezeken a településeken viszont olcsóbban, átlagosan 1 millió forint alatti négyzetméteráron kínálják a nyaralóknak szánt ingatlanokat. Az északi parton magasabb a kínálat Balatonfüreden (1,5 millió / átlagos hirdetési négyzetméter) és Balatonalmádiban is, ahol az átlagos hirdetési négyzetméterár szintén 1 millió forint alatt van jelenleg a nyaralóknál. A települések közti összehasonlítást ugyanakkor nehezíti, hogy az „üdülő” és „nyaraló” kategóriában nagyon sokféle ingatlant feltöltenek a hirdetők, a közművek nélküli faháztól az új építésű lakásokig minden megtalálható.

Nem mindenhol olcsó a Duna-part

A fővárostól távolabb eső balatoni települések áraival vetekszenek azok a Velencei-tónál található ingatlanok, amelyeket nyaralóként hirdetnek, átlagosan 800 ezer forintos négyzetméterárral számolnak az eladók.

“A Duna-menti nyaralók esetében nagyobb a szórás az árakat tekintve. Visegrádon például 1,2 millió forintot is elkérnének első körben a hirdetők, míg Kisorosziban 800 ezer, illetve Verőcén 500 ezer forintos négyzetméteráron kínálják a hétvégi házakat” – mondta Futó Péter. A nagyobb tavaink között a legolcsóbb nyaralóövezet továbbra is a Tisza-tó, itt félmillió forintos négyzetméterár alatt lehet hétvégi házat venni.

Gyógyfürdők: Egerszalóktól Igalig

A természetes vízhelyek mellett azonban egyre népszerűbbek a tradicionális gyógyfürdők melletti nyaralók is, amelyek egész évben alkalmasak bérbeadásra vagy pihenésre. A népszerű fürdőhelyek közül a legdrágább Egerszalók, ahol 1,3 millió forintért hirdetik az üdülők négyzetméterét, de a Balatonhoz közeli Hévízen is magasnak számítanak az árak már azoknál az ingatlanoknál is, amelyek hétvégi házként funkcionálnak. Hajdúszoboszlón, Bükön és Harkányban 6-700 ezer forintért hirdetik az üdülők négyzetméterét, míg Igalon és Cserkeszőlőn 3-400 ezer forintról indul az alku – részletezi a számokat a zenga.hu.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

