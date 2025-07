Meglepő divat hódít a lakásvásárlásoknál

2025 első negyedévét követően az ingatlanpiacon megjelenő befektetők dominanciája mérséklődik a lakhatási célra keresőkkel szemben. Az utóbbi kategóriában a 4 szobás vagy annál nagyobb lakásokra május hónapban az előző hónapnál 5%-kal nagyobb érdeklődés jelentkezett az ingatlan.com oldalán. Ezek az ingatlanok értékállóságuk és megtérülési potenciáljuk miatt befektetési szempontból is egyre vonzóbbak. Az elmúlt években a megváltozott életkörülmények miatt ugyanis felerősödött az igény az olyan lakások iránt, amelyekben többfunkciós terek - például otthoni munkaállomás, edző-, hobbi- vagy vendégszoba - is kialakíthatók. Ezekből az otthonokból azonban jóval kisebb az elérhető kínálat, különösen jó adottságokkal rendelkező lokációkban, ezért a kiemelt fejlesztések fontos elemei lettek.

Európa nagyvárosaiban már évtizedekkel ezelőtt elkezdődött az elhanyagolt, korábban sokszor ipari funkciójú területek újrahasznosítása. Ezek közül a legikonikusabbak a hamburgi HafenCity, a londoni Royal Docks, az Amstel és Schinkel folyók között fekvő amszterdami Zuidas, és különleges architektúrájának köszönhetően a 13. kerületi Foka-öbölben megvalósuló Duna Terasz Vista is. A projektek mindegyike vízparti lokációban található, és a nagyméretű lakások kialakítása is kiemelt szempont volt a fejlesztéseknél. A vízparti lakások számos országban a legkeresettebb ingatlanok közé tartoznak – különösen ott, ahol a várostervezés lehetővé teszi a területek közösségi és rekreációs célú hasznosítását is. A víz közelsége nem csupán esztétikai élményt nyújt, hanem életminőség- és értéknövelő hatással is bír. Kutatások szerint ráadásul a vízparti környezet stresszcsökkentő, javítja az alvásminőséget és az általános jóllétet is.

„Az év első negyedében óriási újlakás-keresleti boomnak lehettünk tanúi a XIII. kerületben. Január és március között éves összevetésben 45-53 százalékkal nőtt az új építésű lakások iránti kereslet az oldalunkon. Májusban az éves keresletélénkülés üteme azonban 4 százalékra olvadt."

Érdekes viszont, hogy ennek ellenére a 4 szobás vagy annál nagyobb új építésű lakások kereslete stabilnak mondható: májusban éves összevetésben 96 százalékkal több érdeklődés érkezett a nagyobb új lakásokra, havi szinten, áprilishoz képest, pedig 5 százalékkal nőtt irántuk a kereslet

- emelte ki Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

A trendet a Duna Terasz Vista keresleti adatai is megerősítik,

az elmúlt év utolsó negyedévében és az idei év elején tapasztalható kiugró keresletnövekedés után az érdeklődés továbbra is élénk maradt a projekt iránt.

A jelenlegi vevők többsége elsősorban saját otthon céljából vesz ingatlant, vagy hosszú távú, biztonságos és kiszámítható befektetésként tekint vásárlására. „Az elmúlt időszakban jelentősen megnőtt az érdeklődés a négy vagy annál több szobás családi otthonok iránt. Ez a fokozott érdeklődés nagyrészt annak köszönhető, hogy a projekt előrehaladott műszaki állapotban van, valamint kivételes lokációval bír: közel a Dunához, metróhoz, bevásárlási lehetőségekhez és mindezt egy egyedi koncepciójú lakópark kínálja. Projektünk igazi ritkaságnak számít a hazai ingatlanpiacon: lakásaink több mint 20%-a családi méretű, változatos alaprajzokkal és kifejezetten családbarát adottságokkal várja új lakóit” - emelte ki Tóth Csaba, a Duna Terasz Ingatlanfejlesztő-Csoport ügyvezetője.

A nagy méretű lakások iránti növekvő kereslet a megváltozott vásárlói igényeknek is köszönhető. „A jelenlegi városi életben, amikor minden hihetetlenül ingergazdag, sokkal nagyobb szüksége van az embereknek arra, hogy az otthonukban valóban a saját személyiségükre szabott, megnyugtató és komfortos térben tudjanak pihenni. A sűrűn lakott nagyvárosokban azonban kifejezetten luxusnak számít, hogy valaki kertes házban éljen, vagy ehhez annyira ki kell költözni, hogy sokan nem vállalják azt az utazási idő többletet, amivel ez jár. Napjainkban egyre többen kérik a segítségemet nagyobb méretű, de belváros közeli ingatlanok belsőépítészeti kialakítására” - emeli ki Bodrogi Fanni, belsőépítész, interiorstylist.

A nagyobb méretű lakások tervezésénél már nem csupán a funkciók elhelyezése a cél, hanem az élményalapú, flexibilis térhasználat is. A nyitott, multifunkcionális terek mellett a privát zónák – hálók, dolgozószobák, fürdők – diszkrét elkülönítése, valamint az olyan speciális funkciójú terek, mint a home office, rekreációs- vagy edzőszoba kialakítása válik hangsúlyossá. Ezeknél a lakásoknál a belsőépítész feladata nem pusztán a térstílus konzekvens berendezése, hanem a megfelelő térszervezés is, adott esetben a tér felosztásának újragondolásával. A fő cél az ergonomikus térhasználat és a megfelelő, funkcionális térkapcsolatok kialakítása. A tágas terek lehetőséget adnak az anyagok és textúrák gazdag kombinációjára is. „A nagyobb méretű lakások terén világszerte tapasztalható trend, hogy az elmúlt időszak letisztult, finom színhasználatú skandináv, wabi-sabi és japandi stílusok túlcsordulása, illetve az időtlen minimalizmus mellett újra éledezik az úgynevezett maximalizmus is. A dús színek, formák, mintázatok stílusa. Ennek az intenzív stílusnak kifejezetten kell a tér, ezért jobban alkalmazható nagyobb lakásokban. Mindemellett Európában természetesen továbbra is sokan a klasszikus nagypolgári stílust választják, manapság általában leginkább eklektikus formában” - teszi hozzá a szakember. A nagyobb méretű lakások enteriőrje akkor válhat igazán időtállóvá, ha nemcsak vizuálisan hatnak, hanem térhasználatukban is a természet és a funkció egyensúlyára törekednek.

