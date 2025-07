Napokon belül kiderülnek a ponthatárok – óriási roham jön az albérleteknél?

Portfolio 2025. július 21. 08:17

Július 23-án este a felsőoktatási ponthatárok kihirdetésével hivatalosan is elindul az idei albérletszezon. Az ingatlan.com legfrissebb adatai alapján a bérleti díjak emelkedése továbbra is mérsékeltebb, mint a lakásáraké, ráadásul a kínálat bővülése tovább fékezheti az albérlet-drágulást. Mivel az albérletárakat a kereslet és a kínálat új egyensúlya határozhatja meg a jövőben, ezért ebből a szempontból is érdekes változást hozhat a piacon az Otthon Start program szeptemberi indulása. Az idei albérletszezon vége felé sokkal többen dönthetnek a vásárlás mellett a bérlés helyett, ami mérsékelheti a keresletet a kiadó lakások iránt – írja az ingatlan.com legfrissebb elemzése.