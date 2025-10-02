Ötszázzal több lakást kezd árulni idén a Cordia, hajtja a keresletet az Otthon Start

Az emelés az építőipart is segíti – mondta Földi Tibor, a Cordia igazgatóságának elnöke.
Ezek a fejlesztések mintegy 130 milliárd forint megrendelést jelentenek az ágazat számára
– tette hozzá.
A portfólióban a kiadásra vásárolt belvárosi garzonoktól, egy-másfél szobás lakásoktól kezdve a zöldövezeti, családi otthonokon át az örökpanorámás, luxus penthouse lakásokig minden megtalálható. A közel 130 milliárd forintos értékhez a legnagyobb mértékben a 14 hektáros közvetlen Duna-parti, rozsdaövezeti területen, autómentes környezetben épülő, tavaly elindított Marina City első ütemei járulnak hozzá. A hamarosan piacra kerülő negyedik ütemmel együtt több mint 40 százalékos súlyt képvisel ez a projekt a megrendelések értéke között.
A fennmaradó hányadon olyan fejlesztések osztoznak, mint a IX. kerületi Millennium-negyedben épülő Woodland második, 269 lakásos üteme; a Corvin Sétány folytatásaként egy eredetileg irodaháznak tervezett épület átalakításával megvalósuló, több mint 200 lakásos Corvin Campus; a zöldövezeti Thermal Zugló befejező, 199 lakásos ötödik üteme; vagy Buda egyik legkedveltebb lakóparkja, a Sasad Resort következő két lakóépülete, összesen 133 otthonnal. A fejlesztések nem csak a fővárost érintik: hamarosan elindul a regisztráció egy Fonyódon, a Balaton déli partján épülő, kis lakásszámú projekt lakásaira is.
A Cordia az egyik legnagyobb lakóingatlan-fejlesztő és -befektető vállalatcsoport Európában. Magyarországon, Lengyelországban, Romániában, Spanyolországban és az Egyesült Királyságban épít új lakásokat, a közép- és felső-közép szegmensében.
Címlapkép forrása: Cordia
