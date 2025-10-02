Ötszázzal több lakást kezd árulni idén a Cordia, hajtja a keresletet az Otthon Start

A magyar Futureal-csoporthoz tartozó Cordia a tervezett 1000 helyett közel 1500 új lakás értékesítését indítja el az idén, válaszul az Otthon Start hitelprogram és a lakossági állampapír-lejáratok nyomán felszabaduló források által is hajtott keresletre.

Az emelés az építőipart is segíti – mondta Földi Tibor, a Cordia igazgatóságának elnöke.

Ezek a fejlesztések mintegy 130 milliárd forint megrendelést jelentenek az ágazat számára

– tette hozzá.

Földi Tibor Cordia, Igazgatóság elnöke Földi Tibor irányítja a Futureal-csoport hazai és nemzetközi lakóingatlanok fejlesztésével foglalkozó leányvállalatát, a Cordia-csoportot, ahol már több mint 200 szakember dolgozik.

A portfólióban a kiadásra vásárolt belvárosi garzonoktól, egy-másfél szobás lakásoktól kezdve a zöldövezeti, családi otthonokon át az örökpanorámás, luxus penthouse lakásokig minden megtalálható. A közel 130 milliárd forintos értékhez a legnagyobb mértékben a 14 hektáros közvetlen Duna-parti, rozsdaövezeti területen, autómentes környezetben épülő, tavaly elindított Marina City első ütemei járulnak hozzá. A hamarosan piacra kerülő negyedik ütemmel együtt több mint 40 százalékos súlyt képvisel ez a projekt a megrendelések értéke között.

Marina City fejlesztés Budapesten, a Duna-parton. Kép forrása: Cordia

A fennmaradó hányadon olyan fejlesztések osztoznak, mint a IX. kerületi Millennium-negyedben épülő Woodland második, 269 lakásos üteme; a Corvin Sétány folytatásaként egy eredetileg irodaháznak tervezett épület átalakításával megvalósuló, több mint 200 lakásos Corvin Campus; a zöldövezeti Thermal Zugló befejező, 199 lakásos ötödik üteme; vagy Buda egyik legkedveltebb lakóparkja, a Sasad Resort következő két lakóépülete, összesen 133 otthonnal. A fejlesztések nem csak a fővárost érintik: hamarosan elindul a regisztráció egy Fonyódon, a Balaton déli partján épülő, kis lakásszámú projekt lakásaira is.

Sasad Resort. Kép forrása: Cordia

A Cordia az egyik legnagyobb lakóingatlan-fejlesztő és -befektető vállalatcsoport Európában. Magyarországon, Lengyelországban, Romániában, Spanyolországban és az Egyesült Királyságban épít új lakásokat, a közép- és felső-közép szegmensében.

Címlapkép forrása: Cordia

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ