  • Megjelenítés
Ötszázzal több lakást kezd árulni idén a Cordia, hajtja a keresletet az Otthon Start
Ingatlan

Ötszázzal több lakást kezd árulni idén a Cordia, hajtja a keresletet az Otthon Start

Portfolio
A magyar Futureal-csoporthoz tartozó Cordia a tervezett 1000 helyett közel 1500 új lakás értékesítését indítja el az idén, válaszul az Otthon Start hitelprogram és a lakossági állampapír-lejáratok nyomán felszabaduló források által is hajtott keresletre.
Portfolio Future of Construction 2025
Jöjjön el az iparág legizgalmasabb találkozójára!
Információ és jelentkezés

Az emelés az építőipart is segíti – mondta Földi Tibor, a Cordia igazgatóságának elnöke.

Ezek a fejlesztések mintegy 130 milliárd forint megrendelést jelentenek az ágazat számára

– tette hozzá.

Földi Tibor
Cordia, Igazgatóság elnöke
Földi Tibor irányítja a Futureal-csoport hazai és nemzetközi lakóingatlanok fejlesztésével foglalkozó leányvállalatát, a Cordia-csoportot, ahol már több mint 200 szakember dolgozik. 2000-ben a lakóing
Tovább
Földi Tibor irányítja a Futureal-csoport hazai és nemzetközi lakóingatlanok fejlesztésével foglalkozó leányvállalatát, a Cordia-csoportot, ahol már több mint 200 szakember dolgozik. 2000-ben a lakóing Tovább

A portfólióban a kiadásra vásárolt belvárosi garzonoktól, egy-másfél szobás lakásoktól kezdve a zöldövezeti, családi otthonokon át az örökpanorámás, luxus penthouse lakásokig minden megtalálható. A közel 130 milliárd forintos értékhez a legnagyobb mértékben a 14 hektáros közvetlen Duna-parti, rozsdaövezeti területen, autómentes környezetben épülő, tavaly elindított Marina City első ütemei járulnak hozzá. A hamarosan piacra kerülő negyedik ütemmel együtt több mint 40 százalékos súlyt képvisel ez a projekt a megrendelések értéke között.

54773304333_38be0a6c1f_k
Marina City fejlesztés Budapesten, a Duna-parton. Kép forrása: Cordia

A fennmaradó hányadon olyan fejlesztések osztoznak, mint a IX. kerületi Millennium-negyedben épülő Woodland második, 269 lakásos üteme; a Corvin Sétány folytatásaként egy eredetileg irodaháznak tervezett épület átalakításával megvalósuló, több mint 200 lakásos Corvin Campus; a zöldövezeti Thermal Zugló befejező, 199 lakásos ötödik üteme; vagy Buda egyik legkedveltebb lakóparkja, a Sasad Resort következő két lakóépülete, összesen 133 otthonnal. A fejlesztések nem csak a fővárost érintik: hamarosan elindul a regisztráció egy Fonyódon, a Balaton déli partján épülő, kis lakásszámú projekt lakásaira is.

54773064731_1611643f67_k
Sasad Resort. Kép forrása: Cordia

A Cordia az egyik legnagyobb lakóingatlan-fejlesztő és -befektető vállalatcsoport Európában. Magyarországon, Lengyelországban, Romániában, Spanyolországban és az Egyesült Királyságban épít új lakásokat, a közép- és felső-közép szegmensében.

Kapcsolódó cikkünk

Dübörög az Otthon Start, de hol épülnek az új lakások?

Beütött az Otthon Start: így néz ki egy piac, amelyik robbanni készül

A 3%-os lakáshitel titkai: mostanra kiderült, mire kell figyelni igazán

Vigyázat, szűkül Budapesten az otthon startos lakáskínálat

Címlapkép forrása: Cordia

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
német gazdaság, németországi beruházások, német építőipar, daru
Ingatlan
Dübörög az Otthon Start, de hol épülnek az új lakások?
Pénzcentrum
Elképesztő dolog derült ki a Covid-fertőzésekről: filléres megoldás jelenthet igazi védelmet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility