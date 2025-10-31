  • Megjelenítés
Olyan bűz terjeng egy magyar település fölött, hogy sokan már menekülnének onnan – Kiderült, honnan jöhet az orrfacsaró szag
Olyan bűz terjeng egy magyar település fölött, hogy sokan már menekülnének onnan – Kiderült, honnan jöhet az orrfacsaró szag

Annyira elviselhetetlen a bűz a Pest megyei Dömsödön, hogy többen inkább elköltöznének – ezt panaszolták helyiek az RTL Híradónak. A szag a közeli biogázerőműből terjedhet át a településre.

Orrfacsaró, elviselhetetlen, nem lehet ablakot nyitni, semmit nem lehet csinálni, mert élhetetlen a szag miatt a település

– mondta az egyik dömsödi lakos. Egy másik megkérdezett szerint ez az élhetetlenség odáig fokozódik, hogy „egy csomó ember” azt mondja, inkább elköltözik.

A helyiek szerint a szag a közeli biogázerőműből érkezik, amely lebomló anyagokból termel zöldenergiát.

Volt ugyan lakossági fórum, amelyre a cég képviselője is eljött, és megoldást ígért, de a lakosok úgy érzik, azóta sem történt az ügyben semmi.

Tarr-Sipos Zsuzsanna polgármester azt mondta, folyamatosan egyeztetnek az üzem vezetésével, de idén ősszel is sok panasz érkezett hozzá. A településvezető az RTL Híradónak nyilatkozva elmondta, november 24-én közmeghallgatást tartanak, ahova meghívták a biogázüzem tulajdonosát is.

Az üzemet tulajdonló Fővárosi Csatornázási Művek képviselője szerint a panaszok nyomán már próbáltak javítani a helyzeten. Szagtalanító szereket használ, és még a műszaki egyetemmel is készítenek közös tanulmányt, hogy kiderítsék, mitől terjed a bűz.

A szakember szerint több feljelentés is érkezett már az üzem ellen, de szabálytalanságot nem találtak.

