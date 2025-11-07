Új játékos a magyar szállodapiacon: kiderült, hol építenek luxushotelt

A Julius Meinl Living egy VI. kerületi, a Hegedű utcában álló épületet vásárolt a Longbridge Group-tól, amelyben teljeskörű felújítást követően 2029-ben The Julius Budapest néven luxusszállodát tervez nyitni. Az ügylethez a Schoenherr nyújtott jogi tanácsadást.

A Hegedű utca látképe a Teréz templom felől. Forrás: Google Maps

Várhatóan jelentős építési munkálatok után várhatóan 2029 elején nyitja meg kapuit a bruttó 9 910 négyzetméter alapterületű szálloda. Az ingatlanban 118 szoba és apartman kap helyet, átlagosan 34 m²-es alapterülettel - írja a Schoenherr ügyvédi iroda.

A Julius Meinl Living a közép- és kelet-európai régióban aktív, többek között Prágában és Bukaresben üzemeltet hoteleket. A magyarországi piacralépés mögött álló döntése a hazai turizmus elmúlt években tapasztalt növekedését is tükrözi.

