Az Otthon Start miatt döntött úgy minden harmadik vásárló, hogy lakást vesz

Az ingatlanvásárlást tervezők 30%-a kifejezetten az Otthon Start miatt döntött úgy, hogy lakást, házat vásárol és a hitel iránt érdeklődők négyötöde a 18–39 éves korosztályba tartozik – többek között ez derül ki a CIB Bank megbízásából végzett friss felmérésből. Az új, támogatott hitel átrajzolta az ingatlanvásárlási piacot: olyanok is megjelentek a vevők között, akik korábban nem láttak esélyt a saját otthonra.

A szeptember 1. óta elérhető Otthon Start hitel bevezetése óta új szereplők is megjelentek a lakásvásárlást tervezők között: a közeljövőben lakás vagy ház vásárlását tervezők majdnem egyharmada az Otthon Start miatt döntött úgy, hogy ingatlant vásárol, azaz a lakásvásárlással kapcsolatos lehetőségeket is megváltoztatta az új termék – derül ki a CIB Bank megbízásából végzett reprezentatív felmérésből.

Ezzel párhuzamosan a finanszírozási tervek is módosultak, az ingatlanvásárlás iránt érdeklődők 26%-a, azaz, több, mint minden negyedik megkérdezett, Otthon Start hitelt is szeretne igénybe venni a lakás vagy ház vételárának kiegyenlítéséhez.

A felmérésből az is kiderül, hogy

az Otthon Start hitellel vásárlók 81%-a a 18–39 éves korosztályba tartozik, miközben a program nélkül vásárlóknak csak az egyharmada fiatalabb 40 évesnél,

ami arra utalhat, hogy az új hitel a valószínűleg kevesebb önerővel rendelkező fiatalabb korosztályok előtt is megnyitotta a lehetőséget, hogy saját otthonhoz jussanak. Az új, kedvezményes kamatozású hitel a felvenni kívánt összeg nagyságára is hatással van: az Otthon Start lehetőségével élők 28%-a nagyobb összegű hitelt igényel, mint anélkül tenné.

A CIB Bank megbízásából a témában idén tavasszal végzett felmérés adataival összehasonlítva még inkább látszik, hogy milyen változásokat hozott az új, konstrukció.

Míg 2025 márciusában az ingatlanvásárlást tervezők 66%-a válaszolta azt, hogy saját lakásként szeretné használni az ingatlant, addig a szeptemberi felmérésben már 77% állította ezt, azok között pedig, akik az Otthon Start hitelt is igénybe veszik, ez az arány még magasabb: 93%.

A vásárlást tervezők körében a tavaszi 8%-ról őszre 11%-ra nőtt azok aránya, akik nyaralónak, hétvégi háznak veszik az ingatlant, és az ilyen célú hasznosítás szintén még nagyobb arányban jellemző az Otthon Start hitellel vásárlók között: közülük minden negyedik válaszolta azt, hogy nyaralót keres.

A kutatás a CIB Bank megbízásából a Magyar Target-Pulzus Média Kutató Kft. Pulzus kutatási applikációjával készült 1000 fő részvételével. A Magyarországon élő, 18 év feletti lakosságot reprezentálja nem, életkor, iskolai végzettség és településtípus szerint. Az adatfelvétel szeptember 8. és 12. között történt.

