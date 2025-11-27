Hárommilliárdos fejlesztés a budapesti plázában

A több mint 25 éve működő budapesti Lurdy Ház az elmúlt években közel hárommilliárd forintos fejlesztési programot hajtott végre, amelynek során megújultak a belső terek és nőtt az energiahatékonyság. A ház működése mostantól nemzetközi fenntarthatósági szabványokhoz igazodik.

A Lurdy Ház közvetlen környezete, a IX. kerület az elmúlt években nagy változáson ment keresztül, új irodaházak és lakóingatlanok jelentek meg, átrendezve a helyi ingatlanpiaci viszonyokat. A pláza látogatói egyre inkább a szolgáltatások, sportélmények és közösségi programok miatt érkeznek, emiatt a Lurdy ház most már komplex bevásárló-, iroda- és szabadidőközpont funkciókra váltott amellett, hogy irodaterületet is kínál.

Megújuló energiára is épülő működés: napelemrendszer a tetőn

A közel 90 000 m² alapterületű, 1998-ban épült komplexum az elmúlt években teljes energetikai modernizáción esett át. A fejlesztések egyik eleme a tetőre telepített napelempark, amely évente mintegy 700 000 kWh megújuló energiát termel, ami 250-300 háztartás éves elektromosenergia-fogyasztásának felel meg, működésével évente 400-450 tonna szándioxid-kibocsátás takarítható meg.

A Lurdy-ház napelem-rendszere. Forrás: Lurdy Ház

Az energetikai megújulás másik pillére az új hőszivattyús rendszer, amely az épület saját hőmérséklet-különbségeit alakítja át energiává. A rendszer kezeli a ház tájolásából adódó eltéréseket: a déli oldalon felhalmozódó hőfelesleget a fűtést igénylő területek felé irányítja, míg az északi szárny hűvösebb levegőjét a túlmelegedett zónák hűtésére használja fel. Ez a megoldás további energiamegtakarítást eredményez és várhatóan kb. 20%-kal csökkenti a hálózatról vásárolt energia mennyiségét.

Ezt egészíti ki az épületfelügyeleti automatika, amely az egyes irodákban és üzletekben lehetővé teszi a helyiségenkénti hőmérsékletszabályozást, miközben a közös területek és az egész épület fűtési–hűtési rendszerét központilag irányítja.

A fejlesztési program további elemei:

hővédő fóliák a nagy üvegfelületeken,

automatizált LED világítási rendszer,

CO₂-érzékelővel vezérelt légtechnika,

víztakarékos szaniterek,

teljes körű szelektív hulladékkezelés saját válogatóasztallal.

Folyamatban van a BREEAM In-Use „Very Good” tanúsítvány megszerzése, és októberben szerezte meg a Lurdy Ház az Access4You Ezüst Tanúsítványt, amely igazolja, hogy az épület mindenki számára – a mozgásukban, látásukban vagy hallásukban érintettektől az idősebb korosztályig – önállóan és biztonságosan használható.

A fenntartható működéssel kapcsolatos piaci elvárások erősödése miatt a Lurdy Ház a közeljövőre az ESG-minősítés megszerzését is célul tűzte ki, ami nemcsak környezeti, hanem társadalmi és vállalatirányítási szempontból is átlátható működést jelent. Ennek részeként a ház tervezi bevezetni a Green Lease klauzulával kiegészített bérleti szerződéseket, amelyek a bérlők és az üzemeltető közös fenntarthatósági vállalásait rögzítik az energia- és vízfogyasztástól kezdve, a hulladékkezelésen át az átlátható adatszolgáltatásig.