Eddig tartott a lakáspiaci Otthon Start-őrület: nagyot estek az adásvételek
Novemberben országosan 9503 lakóingatlan cserélt gazdát, ami 15,7%-os csökkenést jelent az előző év azonos időszakához képest, és 17,5%-os visszaesést az előző hónaphoz viszonyítva, ami az ingatlanpiaci aktivitás jelentős csökkenését mutatja - írja a Duna House Cégcsoport a havi tranzakciószám-becslése alapján. Az Otthon Start által érintett négy hónapban a tavaly ilyenkorihoz képest viszont 4724-gyel több lakóingatlant értékesítettek, tehát összességében láthatóan megdobta a tranzakciószámot az állami program.

Az Otthon Start Program piacélénkítő hatása miatt augusztusban és szeptemberben látványosan nőtt a tranzakciók száma, de ez gyorsan lecsengett, és

A 13 426-es szeptemberi adásvételi csúcs után a cég októberben már csökkenést mért, és ez a tendencia folytatódott novemberben is.

Összességében azonban az Otthon Start által érintett négy hónapban, szeptembertől-novemberig között a tavaly ilyenkorihoz képest 4724-gyel több lakóingatlant értékesítettek, ami 11,5%-os növekedést jelent éves szinten, tehát az állami program megnövelte a tranzakciószámot.

A hitelpiacon novemberben újabb rekordnagyságú havi ugrás látható. A cégcsoport nemzetközi pénzügyi márkája, a Credipass hazai adatai szerint novemberre 300 milliárd forintos lakáscélú jelzáloghitel-volumen becsülhető, ami 53%-kal haladja meg az októberi értéket. Éves összevetésben pedig példa nélküli, 165%-os növekedés látható az MNB előző év azonos hónapjára vonatkozó statisztikáihoz képest.

A novemberi adatok alapján az Otthon Start generálta augusztusi és szeptemberi kereslet novemberre minden korábbit felülmúló hitelezési rekordhitelvolument eredményezett.

