Meglepő adatok: a vevőknek áll a zászló az év végén

Novemberben már mérséklődött a lakáspiaci kereslet, miközben a kínálat tovább bővült, leginkább az első lakásvásárlók és az emiatt kialakult továbbköltözési láncreakció miatt - derült ki az ingatlan.com novemberi összesítőjéből. A teljes kínálat november végén több mint 140 ezer eladó lakóingatlan-hirdetésből állt, ami éves összevetésben 1,5 százalékos bővülést jelent. Az elsőlakás-vásárlók a szeptember elindult Otthon Start Program miatt tízezres nagyságrendben jelentek meg a piacon az elmúlt hetekben és hónapokban, ami érezhetően bővítette a kínálatot is, mert egyre több eladó hirdeti meg a lakását vagy házát a költözésben reménykedve. Bázishatás is fűti ezt a trendet, mert egy éve novemberben már növelte a keresletet az állampapírból kiszálló befektetők megjelenése a lakáspiacon.

Novemberben a lakáspiaci aktivitás az év végi lecsendülés jeleit mutatja, de a kereslet és a kínálat dinamikája teljesen eltérő, és ez a lakásvásárlók számára jelent előnyt.

A kereslet csökkenése éves összevetésben annak is köszönhető, hogy tavaly november kiugróan erős volt az állampapírból kiszálló befektetők fokozódó jelenléte miatt.

A kínálati oldalon pedig két számjegyű bővülés következett be a frissen meghirdetett lakóingatlanoknál – derül ki az ingatlan.com novemberi kereslet-kínálati összesítőjéből.

Eltérő dinamikát mutat a kereslet és a kínálat

Novemberben az eladó lakóingatlanok iránti telefonos érdeklődések száma meghaladta a 260 ezret, ami havi szinten 7 százalékos, éves összevetésben pedig 15 százalékos csökkenésnek felel meg. Jól látszik ugyanakkor, hogy a háttérben már új mozgás indult el – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Mindez leginkább a lakásvásárlóknak kedvez: a teljes kínálat november végén már több mint 140 ezer eladó lakóingatlan-hirdetésből állt, ami éves összevetésben 1,5 százalékos bővülést jelent. Novemberben az eladó lakóingatlanok iránti telefonos érdeklődések száma havi szinten 7 százalékkal csökkent jelent októberhez képest, éves összevetésben pedig 15 százalékkal mérséklődött a lakáspiac keresleti oldalán. Augusztus vége óta folyamatosan bővül a választék, akkor 131 ezer lakás és ház kínálatából válogathattak a vevők, amihez képest most már 7 százalékkal nagyobb a kínálat.

A következő keresleti hullám januárban érkezhet,

amikor a közszolgálati dolgozók megkapják az egymillió forintos támogatást, 2026 februárjától pedig már a tervasztal mellől is megvásárolhatók lesznek az új lakások 3 százalékos hitellel.

A friss kínálat novemberben közel 32 ezer új eladó lakóingatlan hirdetéssel bővült, ami 14 százalékos növekedés az egy évvel korábbihoz képest.

Országosan mindössze két megyében – Borsodban és Zalában – adtak fel kevesebb lakóingatlan-hirdetést eladási szándékkal, mint tavaly novemberben. A kínálat az elmúlt hónapokban folyamatosan emelkedett: míg augusztus végén még 131 ezer eladó ingatlan hirdetése szerepelt az adatbázisban, szeptember és október végén már 134–138 ezer volt a kínálat, november végére pedig átlépte a 140 ezer darabot. Ez éves összevetésben 1,5 százalékos, augusztus végéhez képest pedig közel 7 százalékos kínálatbővülést jelent az ingatlan.com adatai szerint.

Balogh László ingatlan.com, vezető gazdasági szakértő, igazgatósági tag Pályafutását a Deloitte Zrt. adótanácsadási osztályán kezdte, 2009-ben csatlakozott az ingatlan.com-hoz, ahol kezdetekben gazdasági és pénzügyi területen dolgozott. 2015. januárjától az ingatlan.com Z Tovább … Tovább Pályafutását a Deloitte Zrt. adótanácsadási osztályán kezdte, 2009-ben csatlakozott az ingatlan.com-hoz, ahol kezdetekben gazdasági és pénzügyi területen dolgozott. 2015. januárjától az ingatlan.com Z

Budapest továbbra is a lakáspiac meghatározó és legnépszerűbb helyszíne.

A fővárosi vevőjelöltek 60 százalékban az Otthon Start Programnak megfelelő lakóingatlanokat keresték.

Budapest után következik Pest megye, az ottani lakóingatlanok adták a teljes novemberi kereslet 15 százalékát. Az Otthon Start Programhoz passzoló lakások aránya pedig 87 százalékot tett ki. A legnépszerűbb megyék közé sorolható még Hajdú-Bihar, Fejér és Győr-Moson-Sopron, utóbbi három a teljes keresletből 3,9-4,1 százalékkal, összesen 12 százalékkal részesedett. Ezekben a megyékben különösen nagy volt az Otthon Start Program keretében elérhető fix 3 százalékos hitellel elérhető lakások iránti érdeklődések aránya: Hajdú-Biharban 92 százalék, Fejérben 96 százalék, Győr-Moson-Sopronban 95 százalékot tett ki.

Balogh László szerint

a kereslet lassulása és a kínálat gyors bővülése együtt jelentősen fékezi az áremelkedést.

Ez az eltérő dinamika a lakásvásárlásoknak kedvez. A következő keresleti hullám a szokásokhoz híven január elején indulhat. Erre rátehet még egy lapáttal az is, hogy a közszolgálati dolgozók 1 milliós vissza nem térítendő lakáscélú támogatást kaphatnak, 2026 februárjától a vevők már tervezőasztal mellől is lecsaphatnak az új építésű lakásokra az Otthon Start hitel segítségével.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ