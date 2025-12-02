Felvásárolták a GLP-t, mostantól Marq Logistics néven működik

Az Ares Management Corporation a világ egyik vezető globális alternatív befektetéskezelője bejelentette, hogy logisztikai ingatlanplatformjait egyetlen márkanév, a Marq Logistics, azaz Marq alatt egyesíti, miután megvásárolta a GLP Capital Partners Limited nemzetközi üzletágát és több leányvállalatát - írja közleményében az Ares.

Az újonnan létrehozott Marq egyesíti az Ares észak-amerikai és európai logisztikai ingatlanplatformját – beleértve az Ares Industrial Managementet – a globális GLP platformmal Kína kivételével. A Marq így mintegy 2000 ingatlanból álló portfóliót, azaz több mint 55 millió négyzetméternyi létesítményt kezel majd Amerikában, Európában és az ázsiai-csendes-óceáni térségben.

Az Ares Real Estate a világ egyik legnagyobb és leginkább diverzifikált vertikálisan integrált ingatlankezelője, amely szeptember 30-án mintegy 110 milliárd dollárnyi vagyont kezelt. A cég az Ares Management Corporation része, amely a globális alternatív befektetések egyik vezető kezelője, amely aktív a hitel-, ingatlan-, magántőke- és infrastruktúra-piacokon.

Szeptember 30-án az Ares globális platformja több mint 595 milliárd dollárnyi kezelt vagyonnal rendelkezett. Észak-Amerikában, Dél-Amerikában, Európában, az ázsiai-csendes-óceáni térségben és a Közel-Keleten működik.

Címlapkép forrása: RonFullHD via Getty Images