Meghosszabbítaná a kormány a Kossuth-téri építkezés nemzetgazdasági kiemelését
Ingatlan

A kormány meghosszabbítaná a Kossuth-téri épületfelújítások nemzetgazdasági kiemelését és az Igazságügyi Palota és az Agrárminisztérium rekonstrukciójához szükséges területfoglalási engedélyeket.

A rendelettervezet, amelyet most bocsátott társadalmi egyeztetésre a kormány, a 2012-es kiemelési döntését módosítaná, amely akkor többek között a tér teljes gyalogosbarát átépítését, a Parlament látogatóközpontjának létrehozását és több, a téren elhelyezkedő épület felújítását célozta.

A mostani módosítás a következő változásokat hozná:

  • Gyorsított határidők: az általános ügyintézési határidő 8 nap, a szakhatósági 5 nap.
  • Engedményes eljárási szabályok: nem kell tervtanácsi, településképi véleményezési, illetve bejelentési eljárás, nincs országkép‑ és településkép‑védelmi előzetes véleményezés, nincs közterület‑alakítási terv előírás, nem kötelező tervpályázat és nem kell építtetői fedezetkezelés.
  • Örökségvédelem és OTÉK/útügyi előírások: műemléki és világörökségi területen – ha az élet‑ és vagyonbiztonság biztosított – a hatóság eltérhet bizonyos országos követelményektől; a Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság előzetes hozzájárulásával egyes kulturális örökség‑ és településkép‑szabályok nem alkalmazandók.
  • Telekrendezés könnyítése: a Szabad György Irodaház (24710/4 hrsz.) és az Országház (24893 hrsz.) telkek az építésügyi eljárásokban rendezettnek minősülnek akkor is, ha a telekhatár‑rendezés még nem fejeződött be.
  • Az Agrárminisztérium érintett műemléképületének részleges bontása engedély nélkül végezhető, a műemléki értékek és arculat‑helyreállítási kötelezettség mellett.
  • Zaj és munkavégzési idősávok (lakosságot közvetlenül érintő változás): a Kossuth tér 11–12., a mélygarázs és a Vajkay/Szalay/Kozma Ferenc utcai felszíni rendezésekhez kapcsolódó építési‑bontási és szállítási tevékenységre külön szabályok vonatkoznak 2028. július 31‑ig.
    • Alap idősáv: hétköznap 6:00–23:00; szombat‑vasárnap és ünnepnap 8:00–18:00 óra.
    • Ettől eltérően a munkálatok 4:00–24:00 között is végezhetőek, ha technológia, illetve a biztonság miatt szükséges, de azzal a kitétellel, hogy a lakosság feleslegesen nem zavarható. A munkavégzés előtt minimum három munkanappal korábban írásban kell tájékoztatni az érintetteket, elérhetőséggel.
Az Agrárminisztérium épületének felújítása. Forrás: Google Maps

Címlapkép forrása: Alexandr Spatari via Getty Images

