Meghosszabbítaná a kormány a Kossuth-téri építkezés nemzetgazdasági kiemelését

A rendelettervezet, amelyet most bocsátott társadalmi egyeztetésre a kormány, a 2012-es kiemelési döntését módosítaná, amely akkor többek között a tér teljes gyalogosbarát átépítését, a Parlament látogatóközpontjának létrehozását és több, a téren elhelyezkedő épület felújítását célozta.
A mostani módosítás a következő változásokat hozná:
- Gyorsított határidők: az általános ügyintézési határidő 8 nap, a szakhatósági 5 nap.
- Engedményes eljárási szabályok: nem kell tervtanácsi, településképi véleményezési, illetve bejelentési eljárás, nincs országkép‑ és településkép‑védelmi előzetes véleményezés, nincs közterület‑alakítási terv előírás, nem kötelező tervpályázat és nem kell építtetői fedezetkezelés.
- Örökségvédelem és OTÉK/útügyi előírások: műemléki és világörökségi területen – ha az élet‑ és vagyonbiztonság biztosított – a hatóság eltérhet bizonyos országos követelményektől; a Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság előzetes hozzájárulásával egyes kulturális örökség‑ és településkép‑szabályok nem alkalmazandók.
- Telekrendezés könnyítése: a Szabad György Irodaház (24710/4 hrsz.) és az Országház (24893 hrsz.) telkek az építésügyi eljárásokban rendezettnek minősülnek akkor is, ha a telekhatár‑rendezés még nem fejeződött be.
- Az Agrárminisztérium érintett műemléképületének részleges bontása engedély nélkül végezhető, a műemléki értékek és arculat‑helyreállítási kötelezettség mellett.
- Zaj és munkavégzési idősávok (lakosságot közvetlenül érintő változás): a Kossuth tér 11–12., a mélygarázs és a Vajkay/Szalay/Kozma Ferenc utcai felszíni rendezésekhez kapcsolódó építési‑bontási és szállítási tevékenységre külön szabályok vonatkoznak 2028. július 31‑ig.
- Alap idősáv: hétköznap 6:00–23:00; szombat‑vasárnap és ünnepnap 8:00–18:00 óra.
- Ettől eltérően a munkálatok 4:00–24:00 között is végezhetőek, ha technológia, illetve a biztonság miatt szükséges, de azzal a kitétellel, hogy a lakosság feleslegesen nem zavarható. A munkavégzés előtt minimum három munkanappal korábban írásban kell tájékoztatni az érintetteket, elérhetőséggel.
Címlapkép forrása: Alexandr Spatari via Getty Images
Egészen furcsa térképet villantott az ukrán vezérkar a frontról: itt valami nagyon nem stimmel
Kiakadtak a milbloggerek.
Lezárultak a nyomozások az amerikai szuperfegyver botrányos közel-keleti kalandja után - Teljesen felkészületlenül indult bevetésre a világ legerősebb haditengerészete?
Karambol, baráti tűz, vízbe potyogó méregdrága vadászgépek, volt itt minden.
Brutális esőzések sújtják Athént, készültségbe helyezték a hatóságokat
Egy nap alatt 245 milliméternyi eső hullott.
Kiderült, mennyibe fog holnaptól kerülni a benzin
Megjöttek a friss adatok.
Elárulta a Rheinmetall vezére, mi lenne a céggel, ha jön az ukrajnai béke
A vállalat bevételének nagy része a NATO-megrendelésekből jön.
Hét jótanács, hogy ne szálljanak el egy építőipari beruházás költségei
CÉH zRt.: projektmenedzsment a költségcsökkentés szolgálatában.
Hétfőtől megvásárolhatóak a jövő évi autópálya-matricák, itt vannak az árak
Jön az az M1-matrica.
Az innováció segíthetne a gazdákon, de nincs nyitottság az újdonságokra
A halogatás a jellemző.
Célkeresztben a külföldi tőkejövedelem: szigorít a NAV!
Látványosan szigorít a NAV a külföldi tőkejövedelmek ellenőrzésén: úgy tűnik, a korábban jellemzően szankciómentes támogató eljárások helyét átveszi a jogkövetési vizsgálat, amely m
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Nincs is magyar piac, szóval bizalmi válság sem lehet
Répatermesztőknél talán értelmezhető, hogy magyar piac, de startupok esetében nincs semmi hasonló. Sőt, őszintén: Magyarország elég szar hely, ha startupot akarsz alapítani. Még csak ma
Zsiday Viktor: Nem kizárt a komolyabb kamatcsökkentés
Az elmúlt évben nagyon sok jegybank csökkentette az irányadó kamatszinteket, köztük az amerikai is, ám valójában a monetáris kondíciók nem feltétlenül javultak, sőt valószínűleg sok... T
40 milliárdos biogáz-kassza: vége az első körnek, itt a második
2025. november 27-én lezárult a "Biogáz és biometán termeléshez kapcsolódó beruházások támogatása" című pályázat első szakasza.
Hol nem érdemlik meg az emberek a pozíciójukat?
A nagy termelékenységi különbségek egyebek mellett a munkaerőpiac meritokráciájából és a menedzsment minőségéből fakadnak - mindkettőben markáns országok közötti eltérésekkel. The pos
Munkáshitel - a fiatalok köszönik, nem kérnek belőle!
A 2025 januári indulásakor nagy várakozás övezte a kamatmentes Munkáshitelt, ám hamar kiderült: a kezdeti lelkesedés után a kereslet meredeken zuhant, a bankok pedig mostanra kiszálltak a fiatal
Műanyagszennyezés: a modern kor láthatatlan járványa
A Föld szinte minden szegletét beborítja a műanyag, a tengerpartoktól a hegycsúcsokig. Az egyszer használatos termékek ugyan megkönnyítik a mindennapokat, de közben hozzáj
Növekedési válság van, mégis 11 százalékkal nő a minimálbér - Mi lesz ebből?
Hogy fogják kigazdálkodni a cégek?
Ez most a gazdagok kedvenc csokija, horror árat fizetnek érte
Csokikülönlegességek hódítanak a tehetőseknél.
Ezért nem tudnak labdába rúgni a magyar élelmiszeripari cégek a nemzetközi piacokon
Az Agrárszektor 2025 konferenciáról jelentkezik a Checklist .
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!