Megvan a döntés, ikonikus épületbe költözik a Visa

A globális fizetési szolgáltató, a Visa a kelet-londoni Canary Wharf negyedbe helyezi át európai központját. A One Canada Square nevű, a fekete piramis formájú tetejéről messziről felismerhető épületben

közel 28 ezer négyzetméternyi irodaterületet bérel majd, ahová a mostani paddingtoni irodájából költözik át.

A Canary Wharf pénzügyi negyed éppen kilábalni látszik a korábbi nehéz időszakból, amelyet a bérlők távozása és az ingatlanok értékének csökkenése jellemzett. A Visa a Moody's távozása után felszabaduló irodaterületre való beköltözésről már júniusban írtunk.

A Canary Wharf környékén az üresedési ráta közel 18 százalék volt a második negyedévben, szemben a londoni átlagos 11 százalékkal a CoStar Group akkori adatai szerint. Most azonban az új lakóépületek, éttermek és szórakozóhelyek megjelenése, valamint az a körülmény, hogy Londonban alig épülnek új irodaházak, egyre több nagyvállalatot vonz a területre.

Az üzleti negyed most az évtized legjobb irodabérlési évére számít.



Címlapkép forrása: John Harper via Getty Images