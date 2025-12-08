  • Megjelenítés
Zöld utat kaphat Budán Schmidt Mária lakóprojektje
Zöld utat kaphat Budán Schmidt Mária lakóprojektje

Portfolio
Engedélyt kaphat a BIF, azaz a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. egy XII. kerületi lakóingatlan felépítésére, miután a kerületi képviselőtestület október közepén egyhangúlag elfogadta a helyi építési szabályzat módosítását - írta meg a Magyar Narancs. Ez a módosítás többek között a Schmidt Mária és családja tulajdonában lévő, Városmajor utcai ingatlanon teszi majd lehetővé az eddigi szabályozáshoz képest jóval több lakás építését. Cserébe a BIF beszállna a nyilas terror áldozatai előtt tisztelgő, régóta tervezett emlékmű finanszírozásába.
A XII. kerületi Városmajor utca 35–37. alatti terület újraszabályozása az ingatlantulajdonos elképzeléseihez igazodik, és

a jelenleginél jóval több lakás létesítését engedi majd meg egy olyan telken, amely közvetlenül határos a Városmajorral,

és a Széll Kálmán tértől és a Déli pályaudvartól alig néhány perc sétára található. Az előterjesztést valamennyi képviselő pártállástól függetlenül elfogadta.

Városmajor utca 35. Forrás: Google Maps

A területen jelenleg egy üveghomlokzatú irodakomplexum található, amely Vadász György tervei alapján az 1980-as évek elején épült, eredetileg a Matáv telefonközpontjaként. A mintegy 15 ezer négyzetméteres irodát 2020-ban a budapesti tőzsdén jegyzett BIF vásárolta meg korábbi olasz tulajdonosaitól. A mellette lévő üres telken jelenleg egy felszíni parkoló működik.

Már az előző tulajdonosok is beruházást készítettek elő: egy mintegy 250 autó befogadására alkalmas, hétszintes parkolóház építését tervezték. A jelenlegi tulajdonos BIF Major Park néven indította volna újra a fejlesztést, amely az irodaépület teljes körű rekonstrukcióját és bővítését célozta. Bár a pontos műszaki tartalom nem került nyilvánosságra, a látványtervek továbbra is tartalmazzák a parkolóház építését, és biztosítják a szabad gyalogos áthaladást a telken át a Maros utca és a Városmajor között.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

