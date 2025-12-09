26 ezer négyzetméterre igazolt új bérlőt a CTP komáromi raktárbázisán

Nemzetközi elektronikai vállalatcsoport magyar leánya kötött hosszú távú bérleti megállapodást összesen 26 ezer négyzetméterre a CTPark Komáromban. Az elektronikai összeszerelő, raktározási és logisztikai tevékenységet végző cég Magyarországon növeli gyártókapacitását és logisztikai hátterét.

A cég a CTPark Komárom két csarnokában elektronikai összeszerelőüzemet, raktárat és irodaterületet bérel. A meglévő épület műszaki és gépészeti rendszereinek korszerűsítése, valamint a technológiai modernizáció jelenleg is zajlik.

A szóban forgó egyik csarnok 18 ezer, a másik 8 ezer négyzetméter területű, mindkettő BREEAM „Very Good” minősítéssel rendelkezik.

