Átadta a Waberer’s Csoport első build-to-own raktárfejlesztési projektjét - írta közleményében a cég. Az eredetileg tervezett 2026. első negyedéves határidő előtt elkészült zöldmezős beruházás eredményeként egy közel 25 000 m² -es csomaglogisztikai központ készült el a Magyar Posta számára.

A cég ingatlanfejlesztési üzletágának ez az első build-to-own beruházása, amelyet igény szerinti műszaki tartalommal és értékesítési célra fejlesztett.

A Waberer’s azt tervezi, hogy a jövőben hasonló projekteket kivitelez majd a magyar és közép-kelet-európai logisztikai ingatlanpiacon.

A vállalat korábbi, saját célú csarnokfejlesztési és üzemeltetési tapasztalataira építve most először valósított meg testreszabott „one-stop-shop” modellt egy külső megbízó számára, az ipari terület kiválasztásától kezdve az építési engedélyezésen és tervezésen át a kivitelezés koordinációjáig és a végső műszaki átadásig. A mostani beruházás során olyan logisztikai központ jött létre, amely képes lesz befogadni az automatizációt és a robotizációt is.

A létesítmény főbb jellemzői

A beruházás egy 8,3 hektáros ipari területen valósult meg.

A csarnok olyan infrastruktúrával készült, amely képes fogadni a Magyar Posta által telepítés alatt álló, automatizált szállítópályákkal ellátott csomaglogisztikai gépet.

A Waberer’s Csoport célja, hogy hasonló, testreszabott raktárfejlesztési projekteket nyerjen el — akár bérleti, akár adásvételi konstrukcióban — erősítve a logisztikai ingatlanfejlesztési üzletág hosszú távú növekedését.

Címlapkép forrása: Waberer's