Pert nyert a Reálmonitor az Ingatlan.com-mal szemben
Pert nyert a Reálmonitor az Ingatlan.com-mal szemben

Jogerősen pert nyert az Ingatlan.com-mal szemben a Reálmonitor Kft. Az ítélet lényegében kimondja, hogy a Reálmonitor Árminimum.hu nevű oldala és Ingatlanhirdetés Figyelő nevű mobilalkalmazása megfelel az EU-s jognak – írja közleményében a per nyertese.
Az oldal és az alkalmazás az összes ingatlanhirdetési oldalról összegyűjti és csokorba rendezi az egy adott ingatlanról szóló hirdetéseket, egy felületen elérhetővé teszi a kereső számára az ingatlanról szóló összes képet és információt, megmutatja a felhasználónak a legolcsóbb ajánlatot, és az ahhoz hasonlókat is. Ezt az ingatlan.com egy keresettel szerette volna leállítani, így a döntés jelentőségét az adja, hogy most már szabad utat kap ez a típusú szolgáltatás.

Az EU-s jogra hivatkozó ítélettel a Reálmonitor zöld utat kapott ahhoz, hogy Európa többi országában is terjeszkedjen.

“Ennek azért van jelentősége, mert a magyar ingatlanpiac kaotikus. Egy adott ingatlan több mint 26 ingatlanos oldalon, a Facebook Marketplacen és több száz Facebook csoportban is megjelenhet, gyakran eltérő árakon és eltérő információkkal” – mondta Faragó Péter, a Reálmonitor ügyvezető igazgatója.

Az Ingatlan.com a keresetében azt állította, hogy az Árminimummal és az Ingatlanhirdetés Figyelő szolgáltatással a Reálmonitor Kft. megsérti az adatbázisához fűződő jogait. Ezzel szemben

a másodfokon eljáró bíróság kimondta, hogy az Árminimum tevékenysége jogszerű, mert nem nyert bizonyítást, hogy a Reálmonitor veszélyeztetné az Ingatlan.com befektetésének megtérülését.

A bíróság részletesen vizsgálta az európai uniós joggyakorlatot is, és megállapította, hogy a Reálmonitor működése összhangban áll az EU adatbázis-védelmi irányelvével, sőt ezek az innovációk fontosak és hasznosak a lakáskeresők számára.

“A szolgáltatás tesztüzem jelleggel már sikeresen működik Lengyelországban is”

– teszi hozzá Faragó.

